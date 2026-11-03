Estudiantes de Estomatología de la UASLP Inician Paro por Falta de Materiales

Estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) iniciaron un paro de actividades para exigir el suministro de materiales e insumos suficientes y de mejor calidad para atender a sus pacientes.

Ian Rico, alumno de séptimo semestre, señaló que durante los últimos meses han recibido materiales de baja calidad o han tenido que trabajar sin insumos básicos, como resinas, materiales para tomar impresiones y plástico para cubrir las unidades dentales y evitar riesgos de contaminación.

El estudiante también denunció deficiencias en el equipo clínico, entre ellas sillas rotas y unidades dentales con fugas de agua. Además, indicó que algunas coronas que reciben de los laboratorios presentan fallas que afectan los tratamientos.

Rico cuestionó las condiciones en las que deben brindar atención, debido a que los pacientes pagan por los procedimientos y, aseguró, los recursos deberían contribuir al mantenimiento de la institución y al abastecimiento de materiales.

Durante la protesta, representantes de cada semestre ingresaron a dialogar con las autoridades de la facultad para exponer sus demandas.

Los estudiantes señalaron que mantendrán el paro hasta recibir una respuesta concreta y soluciones a las deficiencias que, afirman, afectan tanto su formación académica como la atención que ofrecen a los pacientes.