Sociedad

Estudiantes de Estomatología de la UASLP Inician Paro por Falta de Materiales

Los alumnos señalaron que entre los insumos faltantes se encuentran resinas, materiales para impresiones y plástico para cubrir las unidades dentales

Estudiantes de la UASLP Denuncian Deficiencias en Equipo ClínicoEstudiantes de la UASLP Denuncian Deficiencias en Equipo Clínico. Foto: N+

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Representantes de los distintos semestres sostuvieron un diálogo con autoridades de la facultad para exponer sus inconformidades. Los estudiantes advirtieron que continuarán con la protesta hasta obtener compromisos concretos.

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