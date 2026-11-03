¿Llegará el Vórtice Polar a México? Esto Se Sabe Sobre la Temporada de Frío en Noviembre

La temporada invernal se aproxima con una actividad importante de sistemas frontales. Se estima la llegada de 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027, seis más que el promedio anual de 50, considera el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Esto significa que llegará el vórtice polar a México? Se prevé que en noviembre existan ocho sistemas, mientras que diciembre será el mes con mayor cantidad, con nueve.

El vórtice polar es definido como aire muy frío que rodea las regiones polares. Su comportamiento puede influir en los patrones atmosféricos y favorecer que algunas masas de aire gélido se desplacen hacia latitudes más bajas.

Por eso, cuando se habla de un posible debilitamiento del vórtice polar, surge la pregunta: ¿México podría experimentar un noviembre mucho más frío de lo habitual?

Este movimiento es uno de los motivos por los que el fenómeno despierta tanto interés durante el invierno, especialmente en Estados Unidos y Canadá, donde pueden registrarse episodios de frío intenso.

Además, el SMN anticipa que El Niño influirá en el comportamiento de la temporada, con una mayor probabilidad de condiciones húmedas en distintas regiones del país.

En el norte de México, las masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos pueden avanzar hacia esta región y favorecer descensos de temperatura. Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Sonora son algunos de los estados donde conviene prestar atención a los avisos meteorológicos.

Si el frío favorece al desplazamiento de masas de aire ártico hacia México, las consecuencias podrían ir más allá de ir por las chamarras. En zonas altas y regiones de mayor altitud, el descenso térmico puede ser más intenso.

Heladas y temperaturas bajo cero: En zonas altas y regiones de mayor altitud, el descenso térmico puede ser más intenso.

Nevadas: Pueden registrarse en montañas y zonas del norte del país cuando coinciden las temperaturas y la humedad necesarias.

Vientos fuertes: Algunas masas de aire frío pueden acompañarse de rachas intensas que aumentan la sensación térmica.

Lluvias y tormentas invernales: Cuando el aire frío interactúa con sistemas de humedad, pueden desarrollarse condiciones para precipitaciones e incluso nieve.

Afectaciones en carreteras: El hielo sobre el pavimento puede complicar los traslados, especialmente en caminos de montaña.

Aunque el vórtice polar todavía no representa una amenaza confirmada en territorio mexicano, su comportamiento será uno de los factores que los especialistas observarán durante noviembre.

La recomendación de los expertos es seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, especialmente en los estados del norte, donde los cambios de temperatura pueden sentirse con más intensidad.

HVI