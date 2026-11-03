Sociedad

¿Llegará el Vórtice Polar a México? Esto Se Sabe Sobre la Temporada de Frío en Noviembre

Si el frío favorece al desplazamiento de masas de aire ártico hacia México, las consecuencias podrían ir más allá de ir por las chamarras

¿Llegará el Vórtice Polar a México? Esto Se Sabe Sobre el Frío de NoviembreCiudadanos se protegen del frío mientras se dirigen a sus actividades cotidianas. Foto: Cuartoscuro

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