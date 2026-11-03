Retienen a Conductor en Tlaquepaque y Descubren que Era Víctima de Secuestro Virtual

Un hombre fue retenido por las autoridades en Tlaquepaque mientras conducía un automóvil con un supuesto reporte de robo, sin embargo, éste avisó a la policía que estaba siendo víctima de secuestro virtual.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre conducía el automóvil sobre la calzada Lázaro Cárdenas y la calle Hacienda Cocoyoc, quien fue retenido por policías municipales de Tlaquepaque y de Zapopan, ya que en este último municipio se habría generado el reporte de robo.

Durante el proceso, el conductor del vehículo logró acreditar la pertenencia del mismo, sin embargo, en ese momento, indicó a los policías que estaba siendo víctima de un secuestro virtual, después de que recibió llamadas a su celular, donde le decían que harían daño a su familia, por lo que le exigieron que no se contactara con ningún familiar.

El hombre también explicó que llamaron a su hermana para exigirle 125 mil pesos por la presunta liberación, ya que inventaron que lo tenían privado de la libertad.

Cabe mencionar que el conductor del vehículo recibió atención médica, ya que presentó una crisis nerviosa tras los hechos.