Seguridad

Retienen a Conductor en Tlaquepaque y Descubren que Era Víctima de Secuestro Virtual

Policías interceptaron a un hombre que conducía un vehículo que tenía un reporte de robo, sin embargo, el conductor notificó que estaba siendo amenazado por presuntos delincuentes

VehículoRetuvieron a un hombre que conducía un vehículo con reporte de robo en Tlaquepaque y descubrieron que era víctima de secuestro virtual. Foto: N+

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En Tlaquepaque, un conductor retenido por un supuesto robo revela que es víctima de secuestro virtual

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