Sociedad

Entra en Vigor Restricción al Uso de Celulares en Escuelas de Jalisco

Los alumnos tendrán la obligación de apagar sus teléfonos durante la jornada de clases, salvo indicación de los docentes para actividades de aprendizaje

CelularEntró en vigor la normatividad de prohíbe el uso de celulares en escuelas de Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Desde ahora, los estudiantes de Jalisco deben apagar sus celulares en clase. La medida busca mejorar el enfoque educativo

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Entra en Vigor Restricción de Uso de Celulares en Escuelas de Jalisco Hoy 3 de Noviembre 2026: Claves para Entenderla | N+