Entra en Vigor Restricción al Uso de Celulares en Escuelas de Jalisco

Entró en vigor a nivel nacional la normatividad que restringe el uso de teléfonos celulares en escuelas, incluyendo el estado de Jalisco, que ya cuenta con respaldo legal previo.

La disposición nacional indica que los alumnos deben apagar y resguardar sus equipos celulares desde el momento en que llegan a la escuela y mantenerlos así durante los recesos, a partir de este 3 de noviembre.

Cabe mencionar que los maestros pueden realizar alguna indicación adicional para actividades de aprendizaje.

El Secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que aun cuando se otorgan 180 días hábiles para que los estados armonicen sus normas, el estado ya se había adelantado desde el ciclo escolar anterior gracias a una iniciativa que ya se convirtió en ley.

“Cuidamos mucho el aspecto de que sí lo pueden llevar para ser localizados, para sobre todo los trayectos, muchos padres de familia utilizan la georreferenciación del dispositivo para asegurarse que sus hijos llegan a la escuela y una vez que llegan a la escuela, lo apagan”, informó Flores Miramontes.

El Secretario detalló que en educación básica queda prohibido el uso de celulares durante toda la jornada, mientras que en media superior se aplicará con instrucciones específicas de los docentes, y en superior y formación docente, se mantienen como recomendaciones de buen uso.