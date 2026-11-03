Tráfico vehicular

Bloqueo de Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Accidentes y Cierres este Martes?

Así están las autopistas del país este martes, planifica tu ruta para que llegues a tiempo a tu destino

Tráfico vehicular en la carretera Toluca-MéxicoTráfico vehicular en la carretera Toluca-México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atención conductores: Accidentes y cierres en México-Puebla y otras vías. Conoce los detalles para evitar retrasos en tu viaje este martes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+