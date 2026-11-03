Bloqueo de Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Accidentes y Cierres este Martes?

Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta este martes 3 de noviembre de 2026.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Así están las carreteras hoy

Este martes, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

A las 00:07 horas, cierre parcial de circulación la carretera México-Puebla, cerca del Km 039+500, a la altura de la colonia Jorge Jiménez Cantú, Estado de México, por accidente.

A las 4:00 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 136, dirección Cuernavaca, por reducción de carriles por autobús con falla mecánica, que ya fue atendido.

A las 6:58 horas, cierre parcial de circulación en Autopista Cd. Obregón-Guaymas, km 99, dirección Guaymas, por un accidente vehicular.

A las 7:31 horas, cierre parcial de circulación en la carretera Poza Rica-Veracruz, cerca del Km 182+600, a la altura del municipio de Actopan, Veracruz, por accidente vial.

A las 10:45 horas, carga vehicular em la autopista México-Querétaro, km 193, dirección CDMX, por un accidente que ya fue atendido.

A las 11:04 horas, cierre de circulación en la Autopista Ciudad Obregón-Guaymas, km 99, dirección Guaymas, por accidente.

A las 12:50 horas, cierre parcial de circulación en la autopista México Querétaro, km 143, dirección Querétaro, por atención de accidente.

Con información de N+