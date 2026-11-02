Tráfico vehicular

¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 2 de Noviembre 2026

Así están las autopistas del país este lunes, planifica tu ruta para evitar sorpresas en tu viaje

Tránsito en la Autopista México-CuernavacaTránsito en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este 2 de noviembre, Día de Muertos, revisa el estado de las carreteras. Cierres reportados en México-Cuernavaca y Tijuana-Ensenada. Evita contratiempos en tu viaje.

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Cierre de Carreteras Hoy 2 de Noviembre en México: Cuáles Están Cerradas por Bloqueos y Reporte de Accidentes | N+