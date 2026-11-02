¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 2 de Noviembre 2026

Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta este lunes 2 de noviembre de 2026, Día de Muertos.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas, sobre todo hoy que miles de personas asisten a panteones para recordar a sus fieles difuntos.

Reporte de carreteras hoy

Este primer lunes del mes de noviembre, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

A las 00:36 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista México-Cuernavaca, km 39, dirección CDMX, por atención de un accidente, sin embrago ya fue atendido.

A las 3:41 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista Tijuana-Ensenada, km 46, dirección Ensenada, por un accidente.

A las 9:39 horas, cierre parcial de circulación en la carretera México-Puebla, cerca del km 055+700, a la altura de la localidad Llano Grande, Estado de México, por un accidente vial que ya fue atendido.

A las 11: 13 horas, cierre parcial de circulación en carretera Zinapécuaro-Guadalajara, a la altura de la localidad Nuevo Progreso, municipio de Puruándiro, Guanajuato, por un accidente.

A las 12:03 horas, cierre de circulación en autopista Guadalajara-Colima, km 64, dirección Colima, por el choque de un automóvil contra muro central.

Con información de N+

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