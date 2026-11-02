Internacional

Mexicana Asume la Dirección del Departamento de Comunicación del Vaticano

En junio pasado, se hizo el nombramiento de María Montserrat Alvarado, originaria de la Ciudad de México

El papa León XIV se reunió en agosto con María Montserrat Alvarado, directora del Departamento de Comunicación del VaticanoEl papa León XIV se reunió en agosto con María Montserrat Alvarado, directora del Departamento de Comunicación del Vaticano, Foto: Reuters
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