Mexicana Asume la Dirección del Departamento de Comunicación del Vaticano

María Montserrat Alvarado asumió este lunes la dirección del poderoso Departamento de Comunicación del Vaticano, y es la primera mujer laica en ocupar un cargo de este rango en la Curia romana.

Alvarado, de 39 años, era hasta ahora presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos.

La originaria de la Ciudad de México y criada en Estados Unidos fue nombrada en junio para dirigir el Dicasterio para la Comunicación, responsable de supervisar los servicios de prensa, radio y televisión del Vaticano.

Así como la Oficina de Prensa de la Santa Sede, una decisión que sorprendió incluso a la propia interesada. Su nombramiento es efectivo desde este domingo 1 de noviembre.

"No presenté ninguna candidatura ni fui seleccionada" mediante un proceso habitual, declaró en una entrevista con EWTN News, y fue una decisión, dijo, del "Santo Padre".

EWTN News es la división de noticias de Eternal Word Television Network (EWTN), la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos. Fundada por una monja, se ha consolidado como una referencia para los católicos conservadores del país.

La relación entre la cadena y el Vaticano no siempre fue sencilla. El predecesor de León XIV, el papa argentino Francisco, criticó en varias ocasiones a medios católicos conservadores, en aparente alusión a EWTN, aunque sin mencionarla explícitamente.

Algunos programas de la cadena se hicieron conocidos por sus críticas a Francisco, un pontífice reformista que generó resistencia entre sectores conservadores de la Iglesia, especialmente en Estados Unidos.

En aquella época, María Montserrat Alvarado, conocida como 'Montse', trabajaba como presentadora de la cadena.

En su nuevo cargo, que equivale a dirigir un ministerio, estará al frente de órganos como la agencia Vatican News, Radio Vaticana y el diario L'Osservatore Romano.

ICM