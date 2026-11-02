Estampida Previo a Boda de Creador de Contenido Deja 2 Muertos y 18 Heridos

Dos personas muertas y 18 heridas es el saldo de una estampida durante el mehndi, una celebración previa a la boda del creador de contenido paquistaní Ansar Jatt, 'Mr. Pattlo'.

Los hechos ocurrieron luego de que la estrella de TikTok anunciara el sorteo de un coche, motocicletas y premios en efectivo entre los asistentes, informó Khurram Shehzad, vocero de la policía de la ciudad de Sialkot.

Por esta tragedia, las autoridades presentaron cargos contra el organizador del evento, es decir, el propio creador de contenido, prófugo tras el incidente, ocho personas más bien identificadas, y entre 40 y 45 guardias.

"Mr. Pattlo" es una figura popular en TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores y decenas de millones de "me gusta".

De acuerdo con los testimonios, Ansar Jatt había anunciado el sorteo de un coche, 50 motocicletas y 50 premios en efectivo de unos 180 dólares para los asistentes al enlace, para intentar agrupar a una gran multitud.

"Habían cerrado la puerta y la abrieron de golpe, lo que provocó la estampida", agregó el policía, quien detalló que se habían congregado más de 5 mil personas en el lugar.

El informe preliminar reveló que los organizadores invitaron a un gran número de personas publicitando en las redes sociales los sorteos, por lo que habría presuntas violaciones de los protocolos de seguridad y de las condiciones del permiso concedido para el evento.

"La Policía ha arrestado a seis acusados y está buscando para detener a Mr. Pattlo, que se encuentra prófugo", agregó Shehzad.

En un video publicado el lunes, Mr. Pattlo dijo sentirse completamente abandonado al afrontar las consecuencias de la tragedia. "No hay nadie conmigo en este momento, estoy completamente solo", afirmó entre lágrimas.

ICM