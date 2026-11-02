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Estampida Previo a Boda de Creador de Contenido Deja 2 Muertos y 18 Heridos

El popular usuario de TikTok había prometido sortear un coche, decenas de motocicletas y premios en efectivo a los asistentes a su enlace matrimonial

Ansar Jatt afirmó estar solo en medio de esta tragedia previo a su bodaAnsar Jatt afirmó estar solo en medio de esta tragedia previo a su boda. Facebook | Mr Patlo

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