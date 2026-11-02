Ciberataque Sube Temperatura en Congeladores de Supermercados de Suecia y Bélgica

Las cadenas ICA y Coop, en Suecia, informaron este lunes que la temperatura de los congeladores de varios supermercados locales subió bruscamente durante la noche del domingo.

Al menos uno de los establecimientos atribuyó esta situación a un ciberataque, lo mismo que ocurrió en Francia cuando piratas informáticos tomaron el control de los ⁠equipos de refrigeración de cientos de supermercados.

El ataque a gran escala, señaló la policía francesa, provocó pérdidas de alimentos e incendios y puso de manifiesto ⁠las vulnerabilidades de los sistemas conectados.

Según ICA Kvantum Sjöbo, uno de los supermercados afectados, dijo en redes sociales que la temperatura de sus ​refrigeradores ​y congeladores ‌había sido ‌ajustada a 50 grados Celsius, de forma similar a lo ocurrido en el ataque en Francia.

"¡Nuestros refrigeradores y congeladores han sido hackeados. ¡Ha ocurrido el peor escenario. Lamentamos muchísimo lo sucedido; estamos trabajando arduamente para vaciar todo y ponerlo de nuevo en funcionamiento".

Horas después, publicó en redes sociales que habían reabierto sus puertas.

El grupo de distribución alimentaria Coop comunicó al ‌diario Aftonbladet que seis de sus establecimientos se habían ⁠visto afectados por incidentes similares.

En Bélgica, también decenas de supermercados sufrieron un ciberataque que permitió a los piratas informáticos manipular a distancia sus sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación de los frigoríficos y congeladores y elevar su temperatura.

La cadena belga Delhaize confirmó que unos cuarenta establecimientos resultaron afectados por un incidente informático, mientras que Carrefour Bélgica informó de problemas en quince tiendas.

También se detectaron alteraciones en comercios de Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes, informaron medios locales.

Algunos establecimientos tuvieron que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros sufrieron pérdidas de mercancías y tuvieron que desechar productos por la pérdida de refrigeración.

ICM