Internacional

Ciberataque Sube Temperatura en Congeladores de Supermercados de Suecia y Bélgica

Hace unas semanas, lo mismo ocurrió en tiendas en Francia, lo que provocó pérdidas de alimentos e incendios

Una de las tiendas del consorcio ICA fue afectada por el ciberataque a supermercados en SueciaUna de las tiendas del consorcio ICA fue afectada por el ciberataque a supermercados en Suecia. Foto: Facebook | ICA Kvantum Sjöbo

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