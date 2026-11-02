Homicidios

Asesina a Mujer y a Menor de 4 Años en Tepito; Agresores Escapan en Bici Eléctrica

Las víctimas fueron agredidas con armas de fuego; aunque fueron trasladadas al Hospital de Balbuena, llegaron si signos vitales

Policías resguardan la zona donde ocurrió el asesinato de una mujer y su hijo en TepitoPolicías resguardan la zona donde ocurrió el asesinato de una mujer y su hijo en Tepito. Foto: N+

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