Asesina a Mujer y a Menor de 4 Años en Tepito; Agresores Escapan en Bici Eléctrica

Una mujer y su hijo de aproximadamente 4 años fueron asesinados la noche de este domingo en la zona del barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en las calles de Peñón y Tenochtitlan, en la colonia Morelos, durante la celebración por el Día de Muertos.

Según las versiones de testigos, las víctimas fueron agredidas con armas de fuego a corta distancia, por lo que las autoridades hablan de un posible ajuste de cuentas.

Tras la agresión armada, madre e hijo fueron llevados al Hospital de Balbuena, pero cuando llegaron al lugar para recibir atención, los médicos confirmaron que ya no tenían signos vitales.

Los cuerpos del menor y la mujer fueron identificados por sus familiares, mientras que las autoridades capitalinas iniciaron una carpeta de investigación por este caso.

Además, se informó que no hay personas detenidas por este crimen. Los agresores habrían escapado en una bicicleta eléctrica, según la policía capitalina.

Por su parte, en una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que atendieron la emergencia por el ataque contra una mujer y un menor de edad.

"Al llegar al lugar, vecinos de la zona informaron que fueron traslados por sus propios medios a un hospital donde fueron atendidos por personal médico. Posteriormente se notificó su deceso", se lee en el comunicado.

La dependencia señaló que se realiza el análisis de las cámaras de vigilancia para identificar y localizar a los posibles responsables, "quienes presuntamente huyeron a bordo de una bicicleta eléctrica".

Con información de Guillermo Segura y N+

ICM