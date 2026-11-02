Temblor en México Hoy: Ubicación y Magnitud de Sismos este 2 de Noviembre de 2026

México es un país con alta sismicidad por su ubicación geográfica y todos los días se registran temblores, incluso microsismos como en el caso de la capital del país.

En lo que va de este 2026, se han registrado 34 mil 173 sismos, siendo los más comunes los de magnitud entre los 3 y 3.9 (22 mil 900), según estadísticas del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Además de su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en México interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe, lo que hace más propenso al país de sismos.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

Este año, solo un temblor ha estado en la franja de magnitud 7 y fue el ocurrido el 17 de julio de 2026 (7.4) al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de los estados con mayor sismicidad.

También lo son Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que la zona centro del país, en especial la CDMX, es donde más se perciben los sismos registrados en estas entidades.

En este sentido, aquí están los sismos registrados este lunes 2 de noviembre en el país, según el SSN:

1:09 horas, al norte de San José del Cabo, Baja California Sur, hubo un sismo de magnitud 3.3.

12:39 horas: Sismo de magnitud 4.0, a 13 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad de 10.1 kilómetros.

4:53 horas: Movimiento telúrico de magnitud 3.7, a 32 kilómetros al sureste de Las Choapas, Veracruz, con una profundidad de 37.5 kilómetros.

4:09 horas: Sismo de magnitud 3.4, a 55 kilómetros al este de Coalcomán, Michoacán, con una profundidad de 30.2 kilómetros.

3:44 horas: Temblor de magnitud 3.7, a 21 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con una profundidad de 17.2 kilómetros.

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

En la CDMX, la alerta sísmica puede dar aviso antes de que se sienta un temblor con epicentro lejano, como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas.

Sin embargo, cuando el sismo se origina cerca de la capital, el movimiento es sorpresivo y no hay ninguna alerta previa.

Ante la activación de la alerta sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Cabe recordar que los sismos no se pueden predecir, pero la prevención y la tecnología son herramientas esenciales para poder atender una emergencia de este tipo.

México cuenta con una red de alerta sísmica y maneja una alerta que llega a través de los celulares por medio de una plataforma diseñada por el gobierno.

Por esta razón, te invitamos a realizar en casa tus propios protocolos sísmicos, hacer una mochila de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades en caso de un fenómeno natural.

Con información de N+

ICM/FBPT