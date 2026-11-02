Sociedad

Temblor en México Hoy: Ubicación y Magnitud de Sismos este 2 de Noviembre de 2026

México está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con alta sismicidad, así como por la confluencia de cinco placas tectónicas

La ubicación geográfica de México lo hace un país con alta sismicidadLa ubicación geográfica de México lo hace un país con alta sismicidad. Foto: N+
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