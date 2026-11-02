Sociedad

Se Intoxican 29 Personas Tras Consumir Tamales en Tlapa, Guerrero

Autoridades locales informaron que esto ocurrió luego de la elaboración de este platillo con carne presuntamente contaminada

Tamales contaminados en GuerreroTamales preparados para las fiestas. Foto: Archivo / Reuters

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Se Intoxican 29 Personas Tras Consumir Tamales Contaminados en Tlapa de Comonfort, Guerrero | N+