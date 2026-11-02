Se Intoxican 29 Personas Tras Consumir Tamales en Tlapa, Guerrero

Un grupo de 29 personas, entre ellas menores, de 15 comunidades de Tlapa de Comonfort, Guerrero, resultaron intoxicadas tras consumir tamales preparados durante la noche de las festividades por el Día de Muertos.

La Secretaría de Salud de Guerrero dio a conocer que las personas intoxicadas fueron trasladadas al Hospital General IMSS-Bienestar de Tlapa después de que presentaron síntomas gastrointestinales “luego de consumir tamales preparados en la misma comunidad”.

Las autoridades sanitarias realizan las investigaciones epidemiológicas correspondientes para determinar el posible origen del evento e hicieron un llamado a la población a reforzar las medidas de higiene en la preparación y conservación de alimentos.

Por su parte, el IMSS Bienestar informó que se activó un plan de contingencia hospitalaria para coordinar la valoración y tratamiento de los pacientes.

Hasta el momento, 24 de las 29 personas ya fueron dadas de alta luego de presentar mejoría, mientras que cinco más permanecen bajo vigilancia médica, evaluando su evolución.

Se notificó a las autoridades regionales y estatales del IMSS Bienestar el seguimiento del probable brote y la coordinación con las instancias de vigilancia epidemiológica para identificar el origen y prevenir nuevos casos.

A través de redes sociales, el director de Protección Civil (PC) municipal de Tlapa de Comonfort, Iván Salomón González Romer, y el director del DIF, Anaximandro Tapia Prudente, revelaron que los pacientes presentaron malestares luego de ingerir alimentos preparados con carne adquirida a un vendedor ambulante.

El hombre no ha sido identificado; sin embargo, el titular de PC municipal indicó que el vendedor, a bordo de una camioneta, acudió a las localidades de San Pedro Acatlán, Linda Vista y Santa María Tonaya, para vender el producto.

TLS