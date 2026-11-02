Karl Bushby Llega a Inglaterra Tras Dar la Vuelta al Mundo a Pie Durante 28 Años

El británico Karl Bushby llegó a Hull, Inglaterra, después de completar una travesía de casi tres décadas en la que recorrió el mundo a pie. A sus 57 años, fue recibido por una multitud que se reunió para celebrar el final de un desafío que comenzó en 1998 y lo llevó a cruzar continentes, montañas, desiertos, selvas y territorios cubiertos de hielo.

Bushby inició su recorrido cuando tenía 29 años en el sur de Chile. Desde entonces, avanzó aproximadamente 50 mil kilómetros y atravesó 29 países con un objetivo claro que fue regresar a su ciudad natal sin utilizar ningún medio de transporte para avanzar y sin volver a casa hasta completar la hazaña.

Su ruta incluyó el recorrido por todo el continente americano, el cruce del estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y el posterior desplazamiento por Asia Central y Europa, hasta llegar finalmente al Reino Unido.

Aunque el explorador tenía previsto completar su recorrido sin interrupciones, diferentes circunstancias prolongaron la aventura durante casi tres décadas. Entre los principales obstáculos estuvieron las restricciones para obtener una visa rusa, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19.

Durante algunos de esos periodos permaneció en distintos lugares, incluido México, mientras esperaba las condiciones necesarias para continuar.

Una vez que conseguía resolver los impedimentos, retomaba el trayecto desde el mismo punto en el que había suspendido la caminata, con la intención de respetar las condiciones que se había impuesto desde el principio.

Uno de los últimos desafíos del británico fue atravesar el canal de la Mancha a nado desde el norte de Francia hasta territorio inglés. A principios de octubre llegó a las inmediaciones de Dover, donde un grupo de familiares y amigos, entre ellos su padre, lo esperaba para darle la bienvenida.

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