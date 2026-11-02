Internacional

Karl Bushby Llega a Inglaterra Tras Dar la Vuelta al Mundo a Pie Durante 28 Años

El británico recorrió cerca de 50 mil kilómetros, atravesó 29 países y superó obstáculos como la pandemia

Karl Bushby camina por las calles de Hull, Inglaterra, tras completar una travesía de 28 años alrededor del mundo a pie.Karl Bushby camina por las calles de Hull, Inglaterra, tras completar una travesía de 28 años alrededor del mundo a pie. Foto: AP

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