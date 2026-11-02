Mega Centro de Vacunación UNAM 2026: Fechas y Lugar para Recibir Dosis Gratis

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalará un Mega Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria, donde se aplicarán vacunas gratuitas contra distintas enfermedades.

La jornada estará dirigida tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a personas del público en general que busquen completar o actualizar su esquema de vacunación.

El centro ofrecerá dosis contra influenza, COVID-19, neumococo, sarampión y rubéola. Sin embargo, cada vacuna tendrá condiciones específicas de edad y aplicación, por lo que es importante revisar los requisitos antes de acudir.

¿Cuándo estará el Mega Centro de Vacunación de la UNAM 2026?

La campaña se realizará durante cinco días, del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

El acceso preferente será para las personas que se hayan registrado previamente.

El Mega Centro de Vacunación estará ubicado en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Durante esta jornada se ofrecerán cinco tipos de vacunas, aunque no todas estarán disponibles para los mismos grupos de edad. Estos son los requisitos establecidos para cada una:

Influenza: se aplicará a personas mayores de seis meses de edad.

COVID-19 (Moderna): estará disponible para personas mayores de seis meses.

Neumococo: dirigida a personas mayores de 60 años que no hayan recibido esta vacuna durante los últimos dos años.

Sarampión y rubéola (SR): se aplicará a personas menores de 50 años que no hayan recibido esta dosis en los últimos cinco años.

FBPT