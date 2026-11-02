Salud

Mega Centro de Vacunación UNAM 2026: Fechas y Lugar para Recibir Dosis Gratis

La jornada de vacunación estará abierta a la comunidad universitaria y al público en general

Centro de vacunación UNAMMega Centro de Vacunación IMSS-UNAM en febrero de 2026. Foto: Cuartoscuro

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