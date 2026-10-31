Dengue: Estudio Revela por Qué una Segunda Infección Puede Ser Más Peligrosa

El sistema inmune es una maquinaria que aprende a protegernos con la experiencia: tras una infección, las células inmunes pueden reconocer la amenaza y prevenirla. Pero esto no siempre sucede. Tal es el caso del dengue, que es más peligroso en una reinfección. Un estudio ha encontrado una posible respuesta.

Quienes han padecido las fiebres y los dolores óseos del dengue viven con un mal recuerdo y con una advertencia: si vuelven a enfermar, corren el riesgo de desarrollar la versión hemorrágica.

En esta vuelta del virus, las encías y la nariz pueden sangrar. Para ese momento, la carga sobre el hígado es mayúscula y el paciente corre el riesgo de insuficiencia mortal.

Ahora, un estudio del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas ha hallado una posible explicación para el fenómeno. El equipo liderado por la investigadora Camila D. Odio reclutó a 45 voluntarios que permitieron que se les infectara deliberadamente con una versión atenuada del virus.

Los científicos observaron que, durante una segunda exposición al dengue, los pacientes presentaban una mayor carga viral y una mayor señalización hiperinflamatoria, en comparación con aquellos que nunca habían contraído el virus. Ante el mayor número de virus, el sistema inmune disponía de menos anticuerpos para enfrentar la infección.

Si comparamos el dengue con un ejército invasor, podría decirse que la segunda batalla involucra a muchos más enemigos. En cambio, los soldados del bando del paciente son menos numerosos y, además, menos efectivos.

En consecuencia, las defensas del cuerpo se ven rebasadas y el virus causa mayores daños. Estos pacientes con una segunda infección solían presentar una respuesta desordenada.

En cambio, quienes que salieron mejor librados de esta segunda infección eran aquellos cuyo sistema inmune actuó de forma temprana y ordenada. Tenían pocos soldados, pero estos eran desplegados de forma efectiva.

Los científicos señalan que este hallazgo puede responder por qué ha sido tan difícil que las vacunas contra el dengue consigan una protección prolongada y amplia. El estudio ha sido publicado en la revista Science Traslational Medicine.

EDG