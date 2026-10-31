Salud

Dengue: Estudio Revela por Qué una Segunda Infección Puede Ser Más Peligrosa

El dengue tiene la peculiaridad de que una reinfección representa un peligro mortal para el paciente y un nuevo estudio ha encontrado una explicación

Paciente con dengue¿Por qué es más grave la segunda vez que da dengue? Foto: Reuters

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