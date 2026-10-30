Salud

Personal Médico del IMSS se Manifiesta Nuevamente en Avenida de Veracruz

Afirman que la protesta es por los bajos salarios, por la falta de personal, entre otras peticiones

Personal médico se manifiesta sobre la avenida Cuauhtémoc en la ciudad de Veracruz.Personal médico se manifiesta sobre la avenida Cuauhtémoc en la ciudad de Veracruz. Foto: N+

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Personal médico de Veracruz se manifiesta por bajos salarios y falta de personal.

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