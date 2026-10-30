Personal Médico del IMSS se Manifiesta Nuevamente en Avenida de Veracruz

Personal médico de diversas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) región Veracruz, por segunda ocasión se manifestaron en la ciudad.

El contingente bloqueó la avenida Cuauhtémoc caminando con dirección hacia el hospital del IMSS de la calle Ruiz Cortines en el carril de norte a sur durante la tarde de este viernes.

La manifestantes afirman que es en protesta por los bajos salarios, por la falta de personal entre otras peticiones. Participaron trabajadores activos y jubilados.

Gritaron consignas y alzaron la voz por la malas condiciones, entre las que destacan bajo salario, falta de insumos para prestar el servicio, así como falta de personal y saturación de los servicios médicos, entre otros temas.

Una de las manifestantes que es médico activo del IMSS externó su molestia.

‘Lo que tenemos actualmente es un hospital saturado en todos los pisos en todos los niveles que no se da abasto para atender a la población y que al no tener camas suficientes los pacientes en urgencias no pueden subir y los pacientes que están no pueden ser atendidos decorosamente como deben de ser’

La marcha de los trabajadores del IMSS, partió de la avenida Fidel Velázquez, siguió por la avenida Cuauhtémoc, hasta llegar frente a las instalaciones del centro médico donde se detuvieron con un altavoz para hablar sobre sus inconformidades.

Cerraron la avenida por más de media hora. Los automovilistas tuvieron que utilizar vías alternas.