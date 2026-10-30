Productores de Aguacate Bloquean la Autopista Siglo XXI en Michoacán

Con la finalidad de que las autoridades atiendan sus demandas, un grupo de productores de aguacate mantiene un bloqueo en la carretera Uruapan-Pátzcuaro, casi a la entrada de la autopista Siglo XXI; estos son los detalles.

Pobladores de la localidad de San Ángel Zurumucapio, perteneciente al municipio de Ziracuaretiro, realizaron un bloqueo y quemaron neumáticos sobre la autopista Siglo XXI en respaldo a la movilización de productores de aguacate que exigen un mejor precio de comercialización.

Cerca de las 16 horas se reportó que los pobladores se movilizaron hacia la autopista con la finalidad de impedir el paso de camiones que transporten aguacate hacia los empaques de Uruapan.

Además, los pobladores amagaron con incendiar las unidades que sean sorprendidas transportando aguacate hacia las empacadoras de Uruapan, pues los productores pretenden presionar para que les mejoren el precio por kilogramo de aguacate, que actualmente se les paga en 15 pesos, mientras que ellos buscan un incremento a 40 pesos.

Durante esta tarde comenzaron sus movilizaciones para exigir un precio justo para la producción de la fruta que es apreciada por todo el mundo. Según datos oficiales, México es el principal productor del aguacate a nivel internacional, ya que aporta el 28% del volumen global.

Sin embargo, es el estado de Michoacán el que aporta casi el 75% del “oro verde” que se produce en todo nuestro país. Debido a la importancia de esta situación, los aguacateros de la entidad aseguran que enfrentan bajos precios en la comercialización.

Además, acusan que las condiciones de trabajo no son las adecuadas para seguir laborando en este sector. También señalan que otra de sus problemáticas es la lucha que mantienen para procurar el comercio local en municipios como Uruapan y Peribán.

De hecho, es en estas zonas donde llevan una semana sin cortar agua como manifestación, en exigencia de que no ingrese producto de otras entidades como Jalisco o Nayarit; por esta razón, realizan revisión de camiones.

Los productores de aguacate refieren que han encontrado presuntos cargamentos de aguacate con plaga de gusano barrenador. En redes sociales se difundió un video en el que se observa a los trabajadores quemando cajas con aguacate afectado por esa infestación. Los pobladores amagaron con incendiar las unidades que sean sorprendidas transportando aguacate hacia las empacadoras de Uruapan.

Las cerca de 52 toneladas que fueron incineradas presuntamente eran originarias de Jalisco, Colima y Nayarit. Hasta el momento no se han presentado hechos de violencia en el bloqueo en la carretera Uruapan-Pátzcuaro, no obstante, han prendido algunas fogatas con ramas y otros artículos.

Se espera que las movilizaciones continúen este fin de semana, así como una posible reunión con autoridades que les puedan dar una solución a sus problemas.

En junio de este año, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica "Aguacate Franja Michoacán”, debido a la importancia que tiene para el país y el mundo.

La llamada Franja Aguacatera de Michoacán (FAM) concentra en total a los 31 municipios beneficiados por este reconocimiento: Acuitzio, Apatzingán, Ario, Cotija, Charapan, Erongarícuaro, Jiménez, Madero, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, Parácuaro, Pátzcuaro y Peribán.

A ellos se suman Purépero, Quiroga, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Uruapan, Zacapu, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Michoacán cerró la temporada de producción de aguacate 2025-2026 con un millón 462 mil 973 toneladas, de las cuales un millón 251 mil 363 fueron exportadas al mercado de Estados Unidos.

EPP