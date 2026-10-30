Sociedad

Productores de Aguacate Bloquean la Autopista Siglo XXI en Michoacán

Los manifestantes prevén más movilizaciones este fin de semana en distintos puntos del estado

Los manifestantes exigen que sus demandas sean atendidas por las autoridadesFoto: Especial
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