¿Quiénes Están en la Rotonda de las Personas Ilustres, Donde Estará Cuauhtémoc Cárdenas?

Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas descansarán en la Rotonda de los Hombres Ilustres, así lo propuso este día la presidenta Claudia Sheinbaum durante el homenaje de cuerpo presente que se le realizó en el Palacio de Bellas Artes. Te contamos qué otras figuras se encuentran en el recinto del Panteón de Dolores.

La Rotonda de los Hombres Ilustres fue creada por Sebastián Lerdo de Tejada, como un sitio dedicado a honrar a varias de las figuras más prominentes del país en un espacio reservado dentro del que era, por entonces, el primer panteón civil de la capital. La Rotonda llegaba en un momento donde México buscaba la estabilidad que solo había añorado, en buena medida por el choque entre proyectos de país que chocaban entre sí.

Pasados los tiempos convulsos de la Reforma y la caída del Segundo Imperio, la República estaba urgida de una historia compartida que apelara a la unión y el proyecto común. Fue en esta época que nació el mito de varias de las principales figuras de nuestra historia decimonónica.

Hoy en día, en la Rotonda de los Hombres Ilustres descansan varias de las principales figuras que la historia que no guardan vínculos ni con la Independencia ni con la Revolución.

Los primeros, como Hidalgo, Nicolás Bravo y Allende, descansan en el Ángel de la Independencia. Por su parte, figuras como Madero, Carranza y Villa se encuentran en el Monumento a la Revolución.

En la Rotonda de los Hombres Ilustres se encuentran figuras de la política, la diplomacia, el arte y la literatura como: Ignacio Manuel Altamirano, David Alfaro Siqueros, el poeta Ramón López Velarde, Alfonso Reyes, Dolores del Río y Amado Nervo.

Cabe señalar que hay varias ausencias notables en la Rotonda de los Hombres Ilustres: las cenizas de Frida Kahlo se ubican en la Casa Azul, aunque los de Diego Rivera sí están en la Rotonda.

Octavio Paz descansa en el Colegio de San Ildelfonso, mientras que los restos de Carlos Fuentes están en Francia, en el panteón Montparnasse.

Cuauhtémoc Cárdenas no descansará a lado de su padre Lázaro Cárdenas, quien se encuentra en el Monumento a la Revolución.

EDG