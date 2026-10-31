Río Bravo: México Aclara que Texas No Puede Modificar la Frontera por Decisión Propia

Luego de la polémica que surgió tras las declaraciones del comisionado de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, donde anunció que la Oficina General de Tierras determinó que nueve islas del Río Bravo pertenecen al estado, la secretaría de Relaciones Exteriores informó que la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal.

"Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional", precisó en un comunicado.

Estas islas están ubicadas en el tramo fronterizo entre Laredo y McAllen.

La SRE indicó que el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que, en el Río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. Y es justo ese límite el que determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras.

"La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución", apunta.

Y la Cancillería agregó que conforme al Tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.

El pasado 26 de octubre, la Comisionada de Tierras de Texas, anunció que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) identificó nueve islas a lo largo de la frontera entre Texas y México, con una superficie total aproximada de 66 acres, es decir, casi 27 hectáreas, como propiedad del estado.

Señala que esta determinación garantiza que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y el Departamento Militar de Texas (TMD) "puedan acceder, monitorear y proteger adecuadamente estas tierras de ubicación estratégica".

Y advierte que coordinan con sus socios estatales y federales encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que las autoridades cuenten con la información necesaria para llevar a cabo operaciones de seguridad fronteriza, abordar cualquier actividad ilegal y proteger a las comunidades circundantes.

“Durante años, la propiedad de estas islas ha sido incierta, lo que ha limitado la capacidad de garantizar su debida vigilancia y protección”, declaró el Comisionado.

Y advirtió que ahora que la Oficina General de Tierras ha confirmado que estas nueve islas pertenecen al Estado de Texas han notificado a sus socios de las fuerzas del orden para que puedan acceder a estas propiedades estatales, "patrullarlas, inspeccionarlas y eliminar cualquier actividad ilegal que encuentren, de conformidad con la ley", ya que afirma que el terreno de Texas jamás se convertirá en un refugio seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones criminales.

En 2023, Texas declaró como propiedad estatal la isla Fronton, ubicada en el condado de Starr. La intervención incluyó retirar vegetación y realizar acciones de seguridad. Su situación también generó diferencias sobre la titularidad y las facultades para intervenir en el cauce del río

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