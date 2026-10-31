Política

Río Bravo: México Aclara que Texas No Puede Modificar la Frontera por Decisión Propia

Esto luego de que Texas declaró que nueve islas ubicadas en la frontera con México son de su propiedad

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