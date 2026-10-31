Seguridad

Modifican Medidas Cautelares a César ‘N’ por Caso de ‘Tía Paty’ en Nuevo León

Una resolución judicial favoreció al imputado tras una audiencia de aproximadamente una hora; sin embargo, deberá permanecer en su domicilio debido a otra investigación que continúa en su contra.

César "N" implicado en caso Tía PatyCésar "N" implicado en caso Tía Paty. Foto: AEI

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César 'N' obtiene cambio en medidas cautelares por caso 'Tía Paty', pero sigue bajo arraigo domiciliario.

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