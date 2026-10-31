Modifican Medidas Cautelares a César ‘N’ por Caso de ‘Tía Paty’ en Nuevo León

Un juez acordó modificar las medidas cautelares impuestas a César “N”, conocido como “Pucho” Lozano e implicado en el caso de “Tía Paty”, luego de revisar los alcances de una suspensión definitiva y un amparo promovidos a su favor.

La audiencia tuvo una duración aproximada de una hora y concluyó con una resolución que da cumplimiento a las disposiciones judiciales que favorecen al señalado, lo que representa un cambio en su situación jurídica dentro de una de las causas penales que enfrenta.

Con esta determinación, César “N” podría obtener su libertad respecto de dicha causa; sin embargo, esto no significa que pueda abandonar su domicilio, debido a que existe una segunda carpeta de investigación en su contra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ordenan Libertad a César 'N' Implicado en Casos de 'Tía Paty'

Por este motivo, el imputado permanecerá bajo arraigo domiciliario mientras continúa el procedimiento relacionado con la otra indagatoria. Las condiciones de esta medida determinarán las restricciones que deberá respetar durante el tiempo que permanezca sujeto al proceso.

César “N” está relacionado con las investigaciones del caso conocido como “Tía Paty”, en el que las autoridades indagan presuntas conductas de extorsión vinculadas con publicaciones difundidas en redes sociales.

De acuerdo con los señalamientos del caso, se investigan posibles exigencias de dinero a cambio de retirar contenido publicado sobre distintas personas.

La modificación de las medidas cautelares no representa una exoneración ni significa que hayan concluido las investigaciones en su contra. El procedimiento penal continuará conforme a las determinaciones judiciales correspondientes.

La situación jurídica del imputado dependerá ahora de las resoluciones aplicables a cada una de las carpetas de investigación en las que se encuentra señalado.