Seguridad

Inicia Audiencia 38 por Incendio Waldo's en Hermosillo; Fiscalía Presenta Más de 250 Pruebas

El incendio en Waldo's dejó 24 personas sin vida el 1 de noviembre del 2025

Hoy Inicio Audiencia Número 38 por el Caso del Incendio Waldo's en HermosilloHoy Inicio Audiencia Número 38 por el Caso del Incendio Waldo's en Hermosillo. Foto: N+

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