Inicia Audiencia 38 por Incendio Waldo's en Hermosillo; Fiscalía Presenta Más de 250 Pruebas

La audiencia número 38 del proceso penal contra presuntos responsables del incendio Waldo's que dejó 24 personas sin vida el 1 de noviembre del 2025, inició este viernes, informó Ricardo Ballesteros López, abogado de cuatro víctimas del siniestro.

Explicó que el 27 de octubre pasado concluyó la etapa de investigación complementaria, por lo que ahora esperan que el juez de control emita el acuerdo correspondiente para decretar formalmente el cierre de esta fase del procedimiento.

“Estamos esperando que el juez oral de lo penal cierre la investigación, decrete un auto donde decrete que está cerrada la investigación. Eso es lo que estamos esperando”, dijo el abogado.

Ballesteros López precisó que hasta el momento existen 26 personas imputadas por distintos delitos, como homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal.

Pero indicó que cinco personas aún no han sido imputadas, una de ellas con una orden de aprehensión pendiente, debido a que no ha sido localizada.

Aclaró que no tiene conocimiento de que todas las familias de las víctimas hayan recibido una indemnización, pues el procedimiento penal continúa sin concluir.

Explicó que una vez decretado el cierre de la investigación deberá celebrarse la audiencia intermedia, en la que se debatirán y definirán las pruebas que serán presentadas en el juicio.

Detalló que la Fiscalía ofrece más de 250 pruebas testimoniales, lo que refleja la complejidad del expediente por la cantidad de víctimas, imputados y elementos que deben analizarse, proceso que no tiene un tiempo definido de conclusión.

“Es muy difícil poder hablar de un tiempo exacto por lo mismo, pues, por lo atípico del problema. Si usted me dijera, alguien robó una pluma A, le robó una pluma B, y va a haber un proceso por eso, yo le digo fácil en cuánto tiempo se puede resolver, pero este caso en concreto es difícil”, añadió Ricardo Ballesteros.