Muere Mincho, el Delfín que Sufrió un Accidente en un Espectáculo en Cancún y Padecía Cáncer

Mincho es un delfín que se ganó la empatía y el cariño de la gente en Cancún, incluso, su caso derivó en una ley que protege a los seres sintientes.

En 2020, participaba en una acrobacia en el delfinario del Hotel Barceló Maya Grand Resort, en la Riviera Maya, cuando saltó y se impactó contra una plancha de concreto fuera de la piscina, esto le provocó severas lesiones, de las que no se recuperó. Esta noche, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que Dolphin Connection Cancún les notificó que el delfín Mincho falleció. Señaló que el delfín de 37 años, sufría una enfermedad grave.

Sin embargo, indicó que ordenó a la empresa de manera inmediata la elaboración de la necropsia y los estudios complementarios para esclarecer con precisión las causas del deceso, y que cuando se tengan los resultados y las circunstancias de la muerte se darán a conocer una vez que concluyan los dictámenes técnicos correspondientes.

Luego del accidente que sufrió Mincho, el veterinario le prescribió 15 días de reposo, pero el delfín volvió a participar en actividades apenas dos días después. El incidente tampoco fue reportado oportunamente a las autoridades

Las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales, por lo que su caso provocó indignación y denuncias de organizaciones defensoras de animales. En mayo de 2025, Profepa impuso la clausura total definitiva del delfinario y una multa de 7 millones 526 mil 240 pesos por 7 irregularidades relacionadas con el bienestar de los ejemplares. se levantó una denuncia ante la FGR.

Faltas al trato digno y respetuoso

No se reporta el incidente peligroso

Realización de acrobacias sin autorización

Participación de ejemplares en actividades mientras estaban en tratamiento médico

Exceso de personas en las interacciones

Falta de evaluaciones médicas periódicas

Temperatura del agua no regulada

El caso de Mincho derivó que la Cámara de Diputados aprobara en 2025, la "Ley Mincho" que prohíbe la ultilización de mamíferos marinos en espectáculos. La ley también prohíbe la reproducción en cautiverio y mantenimiento en tanques de concreto.

Información N+