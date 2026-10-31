Medio Ambiente

Muere Mincho, el Delfín que Sufrió un Accidente en un Espectáculo en Cancún y Padecía Cáncer

En 2020, Mincho sufrió un accidente mientras realizaba un show acuático, su caso derivó en la "Ley Mincho"

Muere Mincho de Delfinario en CancúnCuartoscuro
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Mincho: Muere el Delfín que Sufrió Accidente en Espectáculo y Tenía Cáncer | N+