Cambia Sabor del Agua por Lluvias Fuertes: ¿A Qué Se Debe Esta Alteración?

Las intensas lluvias pueden alterar el sabor del agua del grifo debido a un tratamiento de choque con cloro para limpiarla de sedimentos y barro, que la convierte en potable, revelaron expertos.

Raúl González, de una empresa dedicada al filtrado de agua doméstico, explicó en primera instancia un fenómeno conocido como escorrentía.

Ocurre cuando el agua de lluvia escurre por la superficie y arrastra los materiales a su paso: barro, sedimentos y materia orgánica que se mueve hasta acuíferos o grandes embalses.

“La cantidad de agua en estas precipitaciones es tan brutal que rápidamente se convierte en barro y se arrastra”, contó el experto de la empresa española Tappwater a la agencia de noticias EFE.

Según González, el poso arrastrado libera un compuesto que es lo que comúnmente se conoce como “olor a tierra mojada” -petricor- que se traduce en un “sabor a tierra” en el agua.

Pero en ese momento, el agua todavía no ha llegado a las plantas de tratamiento, sino que está también contaminada por bacterias y supone una amenaza bacteriológica para los consumidores.

Entonces llega a las plantas de tratamiento y estas someten el agua a “un tratamiento de choque mucho más bestia” que el habitual.

“Lo que hacen es una hipercloración. Tratan esos picos de turbidez tan altos con cloro. Esto lo hacen normalmente, pero ponen muchísimo más en este tipo de circunstancias. Y ese es el sabor que nosotros percibimos en el grifo de casa, que es más intenso cuando ha llovido”, explicó.

También dijo que las plantas de purificación están alertas de cuándo van a tener que lidiar con esos picos tan altos de turbidez, y que el agua que llega a casa ya ha sido tratada y está vigilada.

Incluso comentó que a veces es buena señal que el agua sepa un poco a cloro tras las lluvias.

“El sabor extraño al beber es, aunque un poco incómodo, positivo porque indica que realmente detrás hay alguien que está tratando el agua cuando pasan estas cosas”, expuso.

Sin embargo, comentó que aunque el agua ya ha sido tratada, la solución última para evitar el sabor a cloro tras una lluvia es un filtro doméstico de agua.

“Da una sensación mucho más agradable, de mayor seguridad y, a parte, elimina muchos de los metales pesados que puedes llegar a consumir si no se filtra, aunque parezca que está transparente”, aseveró.

Según el experto, el proceso varía dependiendo la zona de España, ya que “en las grandes ciudades se amortiguan mucho más estos efectos”, debido a que los embalses de donde proviene el agua son mucho más grandes y las materias orgánicas “se diluyen más”.

SPB