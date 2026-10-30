Política

"Detrás de Cada Rescate Hay Amor y Entrega": Sheinbaum por 60 Aniversario del Plan DN-III-E

La Presidenta destacó la vocación humanista de las Fuerzas Armadas cuando acuden al auxilio de la población

Ceremonia por 60 aniversario del Plan DN-III-ECeremonia por 60 aniversario del Plan DN-III-E en Zumpango, Edomex. Foto: Gobierno de México

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El Plan DN-III-E cumple 60 años. Implementado tras el Huracán Inés, ha sido vital en emergencias como el sismo de 1985. Descubre su importancia hoy en Santa Lucía.

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