"Detrás de Cada Rescate Hay Amor y Entrega": Sheinbaum por 60 Aniversario del Plan DN-III-E

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia por el 60 aniversario del Plan DN-III-E, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Zumpango, Estado de México.

Se trata de un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para realizar actividades de auxilio a la población.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, destacó la importancia del Plan DN-III-E que durante 60 años ha brindado ayuda a la población civil.

"Desde 1966 a la fecha, el personal miliar ha aplicado el Plan DN-III-E en más de 87 mil eventos de todo tipo, al apoyar a la población sin esperar orden alguna, pasando a segundo término cualquier otra misión", destacó el general Trevilla Trejo.

El secretario reconoció el papel de la sociedad mexicana en el Plan DN-III-E porque “con generosidad y humanismo han aportado donaciones para las familias afectadas, el pueblo de México que ha hecho suyo este estandarte solidario”.

"Los alcances del Plan DN-III-E han trascendido nuestras fronteras y prueba de ello es que desde 1996 contingentes militares han proporcionado ayuda en 99 ocasiones en 30 países, destacando en la presente administración Estados Unidos y Venezuela”, indicó.

La titular del Ejecutivo federal develó una placa conmemorativa en agradecimiento a los elementos de la Fuerzas Armadas y entregó distinciones de desempeño.

"Lo que distingue profundamente a nuestras Fuerzas Armadas de los otros países es su origen. Nacieron de la Revolución mexicana, de la lucha por recuperar la democracia y restablecer el orden constitucional después del golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero. Su raíz está en la defensa de la voluntad popular de la soberanía y de la dignidad de nuestro pueblo y nuestra nación. Ese origen forma parte de su identidad y ayuda a comprender los valores que las distingue, su patriotismo, valentía y lealtad al pueblo", dijo la presidenta.

También, destacó la vocación humanista de las Fuerzas Armadas cuando acuden al auxilio de familias, rescatan a quien está en peligro, llevan alimentos a una comunidad incomunicada o abren camino entre el agua y los escombros.

“Son actos que van mucho más allá de una misión institucional. Son actos de solidaridad y de profundo amor al prójimo. Hace un año tuve la oportunidad de verlos trabajar durante las lluvias que afectaron a cinco estados de nuestro país (...) Detrás de cada rescate, de cada alimento entregado, de cada calle que ayudaban a despejar, había algo que no solo responde a una indicación superior, había solidaridad, sensibilidad, amor y entrega por los demás”, añadió la mandataria.

Aseguró que el Plan DN-III-E es una de las expresiones más nobles de lo que somos como nación y agradeció a las Fuerzas Armadas “por estar ahí cuando la adversidad golpea nuestras comunidades”.

"Gracias por sus jornadas interminables, por su esfuerzo, por su entrega, por poner siempre por delante el bienestar de los demás, pero, sobre todo, gracias por hacerlo con ese profundo sentido de solidaridad y ese amor que pude ver de cerca y que tantas familias mexicanas han conocido en los momentos más difíciles de sus vidas", puntualizó.

Cabe recordar que en 1965, se elaboró e incluyó en la planeación estratégico-militar el “Plan de auxilio a la población civil”, que recibió la denominación de “Plan DN-III-E” al integrarse como anexo “E” de la Tercera Edición del Plan Director de Defensa Nacional (DN-III) entonces vigente.

El Plan DN-III fue implementado por primera vez en octubre de 1966, luego del desbordamiento del Río Pánuco por el impacto del huracán Inés, que afectó al sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, lo que permitió la pronta recuperación de la zona de desastre.

Asimismo, se aplicó con éxito tras el sismo de 1985, siendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), tomando como experiencia que el auxilio a la población requiere, además, la participación de todos los organismos de la administración pública federal, así como de los sectores privado y social, según datos del Gobierno de México.

Con información de N+