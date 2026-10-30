IMSS Entrega Equipo Especializado para 39 Hospitales de México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la distribución de equipos médicos especializados para hospitales de distintas entidades del país, como parte del programa de adquisición de tecnología y fortalecimiento de los servicios de salud, informó su director general, Zoé Robledo Aburto, durante la conferencia mañanera de este viernes.

Desde el almacén central del IMSS en la Ciudad de México, el funcionario explicó que este primer envío contempla 47 equipos especializados, entre ellos aparatos de ultrasonido con visualización en 3D, electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para áreas de cuidados intensivos.

Robledo indicó que en esta primera etapa participan 39 directoras y directores de hospitales, quienes acudieron para recibir capacitación sobre el funcionamiento de los dispositivos antes de su llegada a las unidades médicas.

Entre los hospitales que recibirán estos equipos mencionó unidades ubicadas en Parral, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Apodaca, Nuevo León; Huatulco y Tuxtepec, Oaxaca; Tepeji del Río, Hidalgo; así como Reynosa, Tamaulipas.

El funcionario explicó que la distribución forma parte de las acciones anunciadas por el IMSS para los próximos 120 días, un programa que contempla la adquisición de 2 mil 917 equipos médicos para fortalecer los servicios hospitalarios.

El pasado 27 de octubre, fue presentado un plan de 12 acciones para mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer los servicios que brinda la institución, con un plazo de 120 días para cumplir los compromisos anunciados.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Incremento salarial del 8%

Basificación: 10 mil 939 trabajadores.

Contratación: 2 mil 500 médicos especialistas.

Incorporación de 100 equipos médicos de alta tecnología

Adquisición de 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio

Renovación de 18,016 camillas y camas nuevas.

Instalaciones y mantenimiento permanente de la infraestructura del instituto.

Garantizar los Insumos y material de curación y medicamentos

Garantizar el surtimiento de recetas

Abatimiento del rezago quirúrgico: realizar 31 mil 701 cirugías mediante jornadas y durante los fines de semana.

Evitar el cierre de agendas por el fin de año.

Fortalecer los servicios de atención de urgencias.

El funcionario señaló que la implementación de una agenda digital permitirá mantener abiertas las citas de consulta de especialidad durante diciembre, con el objetivo de evitar que se suspenda o se cierre la programación de consultas por el fin de año.