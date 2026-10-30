Política

IMSS Entrega Equipo Especializado para 39 Hospitales de México

Se anunció la distribución de equipos médicos como parte de un programa para fortalecer la atención en hospitales del país

IMSS Entrega Equipo Especializado para 39 Hospitales de MéxicoIMSS Inicia la Entrega de Equipo Médico Especializado para Hospitales de México. Foto: CUARTOSCURO

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El IMSS fortalece la atención médica en México con la entrega de equipos como ultrasonidos 3D y electrocardiógrafos a hospitales de todo el país.

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