Talleres Gráficos de México se Debe Fortalecer y Convertir en Imprenta, Señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por fortalecer Talleres Gráficos de México y convertirlo en imprenta, pues señaló que actualmente es un organismo descentralizado con un consejo de administración en donde solo está la Secretaría de Gobernación.

“Las boletas electorales las produce Talleres Gráficos de México desde hace tiempo (…) Hay que convertirlo en una imprenta que pueda producir muchos más materiales, que tenga un consejo de administración abierto, donde incluso participen representaciones de universidades, para que sea completamente transparente”, manifestó en su conferencia de prensa diaria.

Ante el presunto caso de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), la mandataria nacional indicó que el citado organismo tiene que garantizar la seguridad de producción de todo el material.

Insistió también en que debe “tener un consejo de administración mucho más abierto que el que tiene ahora”, y eso ayude a “limpiar” no al INE de hoy, sino al que “viene de lejos”.

Y es que durante su rueda de prensa en Palacio Nacional, explicó que desde hace muchos años los materiales electorales en México solo los producen dos grandes empresas, que a su vez tienen subcontratistas, y eso ocurre por cómo se diseñaron los lineamientos de contratación.

Dio a conocer que desde 2014, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) solo contratan el material electoral con esas empresas, pero afirmó que la situación incluso viene desde 1999 en el Estado de México (Edomex).

“O sea, esta presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde 2014, por lo menos; es más, desde antes, desde 1999 en el Estado de México”, enfatizó Sheinbaum.

Reiteró que Taddei traicionó la confianza porque al ser nombrada presidenta del Instituto, “no debería haber caído en estos contratos. Pero resulta que no es la única, prácticamente todas las OPLES de los estados”.

La titular del Ejecutivo federal manifestó que deben transparentarse todas las contrataciones, para saber por qué solo dos empresas pueden producir las casillas y mamparas paras las elecciones.

“Resulta que desde el 99 vienen contratando estas empresas, y en los lineamientos de licitaciones del INE y de los organismos estatales dice que solo pueden contratarse a las empresas que tienen experiencia en materia electoral, bueno pues son las mismas”.

Ante ello, cuestionó si en México no puede haber muchas empresas que puedan fabricar las casillas y mamparas.

“Ni que fuera tan complicado, es más, esas casillas ni tendrían por qué desecharse, se podrían reciclar muchas de ellas y no tener que estar gastar tanto, con todos los mecanismos de seguridad que se requieran”, añadió.

SPB