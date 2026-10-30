Política

Talleres Gráficos de México se Debe Fortalecer y Convertir en Imprenta, Señala Sheinbaum

La mandataria nacional considera que el organismo debe tener un consejo de administración abierto

Impresión de boletas electorales en Talleres Gráficos de México, en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoImpresión de boletas electorales en Talleres Gráficos de México, en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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