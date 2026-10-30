Política

Día de Muertos, ‘Nuestro Legado de Grandeza’ y ‘Orgullo’ para México: Sheinbaum

La presidenta de México dijo que la celebración del 1 y 2 de noviembre representan, entre otras cosas, el orgullo de ser mexicanos

Día de Muertos en CDMXDía de Muertos en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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