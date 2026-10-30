Día de Muertos, ‘Nuestro Legado de Grandeza’ y ‘Orgullo’ para México: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la celebración del Día de Muertos es el legado de grandeza de los mexicanos y representa un orgullo para nuestro país.

“Es muy importante (preservar el Día de Muertos), es el vínculo de los pueblos con el presente, de la historia previa a que llegaran los españoles al momento actual, y es un orgullo; el orgullo de ser mexicano tiene que ver con esta celebración, entre otras cosas”, resaltó en su conferencia desde Palacio Nacional.

Indicó que la visión de los mexicanos viene de los pueblos originarios, en donde se concibe a la muerte como parte de la vida, así como la forma en que se recuerda a nuestros ancestros.

“Nuestra visión, al contrario de la visión occidental, viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Es una concepción de la muerte como parte de la vida y cada Día de Muertos vienen nuestros ancestros a visitarnos”, dijo Sheinbaum Pardo.

En la conferencia de prensa, la mandataria también resaltó el vínculo de los mexicanos en Estados Unidos y el extranjero que también promueven las tradiciones de nuestro país.

Afirmó que, a diferencia de la visión occidental, la tradición mexicana entiende la muerte como parte de la vida y considera que, durante el 1 y 2 de noviembre, los ancestros regresan para visitar a sus seres queridos.

“Nuestra visión, al contrario de la visión occidental, viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Es una concepción de la muerte como parte de la vida y cada Día de Muertos vienen nuestros ancestros a visitarnos”, expresó.

Calificó esta tradición como una manifestación cultural única, particularmente por las celebraciones que se realizan en los panteones, donde las familias se reúnen para recordar a quienes ya fallecieron.

Asimismo, reconoció la importancia de preservar las costumbres que tienen su origen en los pueblos que dieron forma a lo que hoy es México. Recordó que hubo una época en la que Halloween adquirió mayor presencia en el país, aunque sostuvo que en los últimos años se ha recuperado y fortalecido el reconocimiento de las tradiciones nacionales.

La presidenta también destacó que el Día de Muertos ha trascendido las fronteras del país y se ha convertido en un atractivo turístico internacional, con una importante llegada de visitantes durante estas fechas.

Finalmente, vinculó el rescate de las tradiciones con el fortalecimiento de la identidad nacional y el orgullo de ser mexicano. De acuerdo con sus declaraciones, las encuestas reflejan que actualmente este sentimiento alcanza al 90 por ciento de la población, una cifra que contrastó con la percepción que, dijo, prevalecía durante el periodo neoliberal.

TLS