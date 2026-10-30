Seguridad

Doble Feminicidio en CDMX: Matan a Balazos a Madre y su Hija Adolescente en Tláhuac

Detienen a Oscar ‘N’, pareja de una de las víctimas, como presunto responsable de los hechos

Operativo policial tras asesinato de dos mujeres en Tláhuac, CDMX. Foto: N+Operativo policial tras asesinato de dos mujeres en Tláhuac, CDMX. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+