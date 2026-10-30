Doble Feminicidio en CDMX: Matan a Balazos a Madre y su Hija Adolescente en Tláhuac

Este viernes se registró una importante movilización policiaca en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), debido a un doble feminicidio cuyas víctimas fueron una madre y su hija de aproximadamente 15 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Doctor Francisco Cabrera, donde vecinos reportaron disparos de arma de fuego en un inmueble de la zona.

De inmediato se trasladaron al punto los distintos servicios de emergencia, quienes encontraron a la adolescente y a su mamá sin signos vitales.

Detienen al presunto responsable

El presunto responsable, identificado como Oscar ‘N’, pareja de una de las víctimas, fue encontrado en el sitio.

Paramédicos lo atendieron dentro de una ambulancia pues presentaba algunas lesiones.

Durante algunos minutos hubo tensión en la zona, pues los habitantes se negaban a que la ambulancia se retirara con el presunto feminicida, por temor a que se escapara.

Por esa razón tuvieron que llegar decenas de patrullas de diferentes sectores para ayudar a salir a la unidad con los paramédicos, y trasladar al presunto atacante ante las autoridades correspondientes.

Más tarde se hicieron los peritajes y trabajos correspondientes para el retiro de los cuerpos de las dos mujeres sin vida. Las autoridades continuaron con las investigaciones.

SPB