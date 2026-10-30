Seguridad

¿Quién es el ‘Mata Perros’ de La Condesa? Sujeto Envenenaba Mascotas en Parque España

Salvador ‘N’ fue trasladado al Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica

Personas paseando perros en Parque EspañaPersonas paseando perros en Parque España. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La SSC detiene al 'Mata Perros' de La Condesa. Salvador 'N' enfrentará la justicia tras envenenar a mascotas en Parque España. Conoce más sobre el caso.

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