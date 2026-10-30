¿Quién es el ‘Mata Perros’ de La Condesa? Sujeto Envenenaba Mascotas en Parque España

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron este viernes al llamado 'mata perros', presunto responsable de envenenar y matar al menos a dos perros en la Condesa y Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

El pasado 27 de octubre, se generó un reporte proveniente de una clínica veterinaria ubicada en la colonia Condesa, donde varios perros recibían atención médica luego de presentar malestares mientras paseaban por el parque.

De inmediato, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX junto con personal de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la alcaldía realizaron recorridos en la zona, durante los cuales localizaron un trozo de salchicha que contenía una píldora azul, el cual podría estar relacionado con los hechos.

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¿Quién es el ‘Mata Perros’ de la Condesa?

Con los indicios recabados y mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2), se iniciaron los trabajos de identificación y búsqueda del posible responsable, quien fue detenido hoy en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia.

La SSC detalló que oficiales le marcaron el alto a Salvador ‘N’, cuyas características físicas coinciden con las de una persona señalada en imágenes difundidas en redes sociales por el envenenamiento de perros. Al efectuarle una revisión preventiva al sospechoso, de 58 años, comenzó a insultar y agredir a los uniformados, por lo que fue asegurado y presentado ante el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a la carpeta de investigación correspondiente.

Detención de responsable matar perros en La Condesa, CDMX. Foto: SSC

Durante las indagatorias, también se tuvo conocimiento de que, en días recientes, uno de los hijos del detenido habría sido atacado por un perro que se encontraba en la zona, antecedente que forma parte de las líneas de investigación.

Con información de N+