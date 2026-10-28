El Cempasúchil Alivia Problemas Digestivos y Dolores Menstruales: Así se Prepara Infusión

El cempasúchil, una icónica y bella flor de color naranja y aroma penetrante, es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos en México, ¿pero sabías que también tiene impresionantes usos medicinales?

Según expertos, alivia problemas digestivos y dolores menstruales, pero también se usa para el tratamiento de la fiebre e incluso enfermedades respiratorias como la tos.

Además, en algunos lugares se utiliza para tratar problemas de la piel como verrugas, salpullido y llagas, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Por ello, en N+ te contamos cómo se prepara la infusión con esta planta, cuyo nombre proviene del náhuatl Cempohualxochitl, que significa: flor de 20 pétalos.

Sobre el cempasúchil

Esta planta forma parte del género Tagetes, que cuenta con al menos 58 especies. Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 36 de ellas se encuentran en nuestro país, entre las que destacan la Tagetes filifolia (anís serrano), Tagetes linifolia y Tagetes lucida (pericón). La del Día de Muertos es la Tagetes erecta.

En la época prehispánica, los mexicas asimilaban el color de la flor con el sol, por lo cual la empleaban en altares, ofrendas y entierros dedicados a sus muertos.

Pero además de ser uno de los elementos más icónicos de la tradición del Día de Muertos, la flor se utiliza para obtener colorante natural para teñir objetos, prendas o alimentos.

Mientras que en la avicultura suele utilizarse para alimentar a las aves para que su piel y la yema de los huevos aumenten su coloración amarilla.

También es materia prima para elaborar cervezas artesanales, nieves o pulque, informó la Sader.

Usos medicinales e infusión de cempasúchil

Sobre sus beneficios para la salud, el investigador Leonardo Beltrán, de la Máxima Casa de Estudios, comentó que el consumo del cempasúchil ayuda a combatir el empacho, la diarrea, los cólicos, la indigestión y las inflamaciones estomacales.

Para ello se realiza una infusión que se elabora con tres o cuatro flores pequeñas, aunque hay quienes la preparan también con rama.

Las flores se deben dejar algunos minutos en agua caliente, y después el líquido resultante se cuela y se toma, explicó el experto.

Beltrán añadió que el té también sirve para los cólicos menstruales, aunque preferentemente se utilizan baños de asiento.

“En este caso, el cempasúchil se mezcla con otras plantas, como el pericón, y la preparación se va vertiendo sobre el vientre de la mujer con el fin de que los dolores disminuyan”, precisó.

SPB