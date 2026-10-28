Salud

El Cempasúchil Alivia Problemas Digestivos y Dolores Menstruales: Así se Prepara Infusión

Esta icónica planta tiene varios usos en la medicina, la agricultura y la industria textil

Flores de cempasúchil en campos mexicanos. Foto: N+Flores de cempasúchil en campos mexicanos. Foto: N+
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