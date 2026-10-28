Seguridad

Detienen en Mérida a Estadounidense Richard 'N', Vinculado a Célula Dedicada al Fraude

Es identificado como un objetivo prioritario de Estados Unidos; cuenta con cuatro órdenes de arresto en Florida

Richard 'N', objetivo prioritario de Estados Unidos. Foto: Gobierno de MéxicoRichard 'N', objetivo prioritario de Estados Unidos. Foto: Gobierno de México

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