Detienen en Mérida a Estadounidense Richard 'N', Vinculado a Célula Dedicada al Fraude

Fuerzas federales detuvieron en Mérida, Yucatán, al estadounidense Richard "N", de 68 años, considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos.

Richard "N" fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) al no poder acreditar su legal estancia en el país.

El estadounidense está relacionado con una célula delictiva dedicada a los delitos de fraude y robo de identidad; además, cuenta con cuatro órdenes de arresto en Florida.

"Esta acción es resultado de la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la cooperación internacional para localizar y detener a personas requeridas por autoridades de otros países, con pleno respeto a la soberanía nacional", señaló el Gabinete de Seguridad de México en una tarjeta informativa.

AMP