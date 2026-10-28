México Sub-15 Cayó ante Ghana en Octavos de Final del Mundial de Azerbaiyán 2026

La Selección Mexicana Sub-15 tuvo una participación agridulce en el Mundial de la categoría. Este miércoles 28 de octubre arrancó muy bien, ya que los Tricolores eliminaron a Rusia en dieciseisavos de final. Sin embargo, más tarde, no lograron pasar la aduana de los octavos en en el torneo que se lleva a cabo en Bakú, Azerbayán.

A temprana hora el equipo que dirige Marvin Cabrera llegó en calidad de víctima al duelo ante Rusia, ya que esta era una de las favoritas luego de sumar varias goleadas en la justa mundialista. Pero los mexicanos hicieron todo bien, tanto a la defensiva como al ataque.

Además de anular la ofensiva rusa, México impuso su ritmo de juego desde el arranque. Así logró ponerse adelante 2-0, con tantos de Xavier Soria y Aarón Muñoz. Luego, Rusia logró emparejar 2-2 el marcador. Hasta que Marcelo Villarreal hizo el 3-2 que decidió el partido.

México llegó a octavos de final con la moral en alto, pese a que la dificultad se incrementó en esa fase. Para mala suerte, le tocó cruzarse con unos de los favoritos que es Ghana. Los africanos abrieron el marcador muy pronto: el 1-0 llegó a los 3 minutos. Poco después los Tricolores empataron 1-1 pero eso no frenó a los ghaneses.

Ghana aprovechó los titubeos de los Tricolores y fue contundente, así que se marchó al descanso con ventaja de 3-1 en la pizarra. Para la segunda mitad los mexicanos tendrían que mejorar la estrategia para equilibrar la balanza.

De vuelta en la parte complementaria, los pupilos de Marvin Cabrera se ilusionaron con el 3-2. Pero Ghana es un peligro al ataque y pronto agrandó la ventaja a 5-2. Luego de eso se dedicó a manejar el duelo y anuló los embates del conjunto azteca.

La Selección Mexicana se despide de sus aspiraciones de ganar el Mundial Sub-15 luego de seis partidos invicto. Antes de caer con Ghana, había superado a Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia, Siria y Rusia.

Hay que mencionar que el Mundial Sub-15 se lleva a cabo en Bakú, capital de Azerbaiyán, y reúne a representantes de 189 selecciones, para un total de 945 partidos.

El formato busca ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes y facilitar su desarrollo mediante partidos más dinámicos.

La llamada Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA se juega en modalidad de Futbol 8, con canchas de 68 por 47 metros y encuentros divididos en dos periodos de 20 minutos. Estas dimensiones y la duración de los partidos son menores a las del futbol convencional.

Por tratarse de un “Mundial Relámpago”, hay selecciones que disputan hasta dos partidos por día. Como fue el caso de México este día: primero jugó ante Rusia en dieciseisavos de final y horas después enfrentó a Ghana en octavos.

Hay que destacar que pese a que el equipo Tricolor ya no pelea por el título, seguirá participando en el torneo. Los perdedores se integran a otras llaves para continuar jugando con la premisa de “lo importante no es ganar, sino competir”.

El próximo duelo de México es ante Marruecos, que cayó ante Paraguay. El encuentro está programado para este jueves 29 de octubre a las 01:30 de la madrugada (tiempo del centro de México).

Con información de N+