Deportes

México Sub-15 Cayó ante Ghana en Octavos de Final del Mundial de Azerbaiyán 2026

Luego de eliminar a Rusia, uno de los favoritos, los Tricolores no pudieron con el poderío ofensivo de los africanos

México perdió el invicto luego de seis partidos en el Mundial Sub-15 que se disputa en Azerbaiyán.México perdió el invicto luego de seis partidos en el Mundial Sub-15 que se disputa en Azerbaiyán. Foto: Selecciones Mexicanas Menores.

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