Narcotráfico

Detienen a Carlos 'N', 'El Semáforo', Sucesor del 'Tanque', Líder del CJNG en Oaxaca

Junto a "El Semáforo" también fue detenida Ana Gabriela “N”, presunta operadora logística del grupo criminal; Marina realizó labores de inteligencia naval

Detienen a Carlos “N”, “El Semáforo” y a Ana Gabriela “N”, líderes del CJNG en Oaxaca
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