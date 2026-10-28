Detienen a Carlos 'N', 'El Semáforo', Sucesor del 'Tanque', Líder del CJNG en Oaxaca

La secretaría de Marina, junto a Fuerzas Federales, detuvieron en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos "N", "El Semáforo", señalado como presunto jefe regional de un grupo delictivo, así como a Ana Gabriela “N”, identificada como presunta operadora logística.

Carlos “N” ocupaba el segundo nivel en la estructura criminal como sucesor de Iván “N”, alias “Tanque”, detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. "El Semáforo", también es conocido como el "Semo” o "Señor de las Luces".

Semar y SSPC

Dicho operativo que se realizó tras labores de inteligencia, participaron elementos de la Marina quienes hicieron análisis de información, inteligencia naval y áreas de operaciones especializadas de la Semar.

También particparon agentes de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tanto Ana Gabriela “N” como "El Semáforo", son acusados de formar parte de dicho grupo delictivo vinculado con secuestros y homicidios, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Carlos “N”, es presunto jefe regional del CJNG con operaciones en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites con Oaxaca. Por su parte, Ana Gabriela “N” es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en esa misma zona.

Semar y SSPC

Se les aseguraron armas, granadas, droga, cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble. El valor estimado de estos bienes asciende a 8 millones 837 mil pesos.

Ambos fueron trasladados en un helicóptero naval de Tuxtepec, Oaxaca, a la Base Aeronaval de Veracruz, para posteriormente ser llevados en avión a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Con estas detenciones suman 16 detenciones de este grupo criminal en Veracruz y Oaxaca.

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