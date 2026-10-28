Narcotráfico

Abaten a Jesús González Peñuelas, 'El Chuy González', en Sinaloa; era Buscado por la DEA

De acuerdo con fuentes de seguridad, el operativo se realizó anoche en Guasave

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Marina Abate en Sinaloa a ‘El Chuy González’, Hombre Buscado por la DEA
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