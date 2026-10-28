Abaten a Jesús González Peñuelas, 'El Chuy González', en Sinaloa; era Buscado por la DEA

Fuentes de Seguridad confirmaron a N+ el abatimiento de Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", tras un operativo de varias horas desplegado el día de ayer en Guasave, Sinaloa, por parte de elementos de la Marina.

Según información recabada por inteligencia, se tenía conocimiento que el "Chuy" González tuvo participación con "Los Chapitos" y tras la disputa de territorio terminó operando para "Los Mayos".

González Peñuelas, de 56 años, era buscado por la DEA y se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que hermanas del capo fueron a reclamar el cuerpo al Servicio Médico Forense, en Culiacán.

Previamente, se reportó que el integrante del Cártel de Sinaloa fue abatido tras un enfrentamiento en que igual murió otro sujeto, identificado como Cesáreo "N".

Los informes preliminares señalan que todo comenzó la tarde de ayer en Siete Ejidos, luego de una persecución que terminó cerca de la localidad Estación Capomas.

El Gobierno de Estados Unidos señaló que "Chuy" González comandaba su propia célula para la producción y distribución de metanfetaminas, marihuana y heroína al menos desde 2007.

Foto: DEA.

Supervisaba narcolaboratorios para el procesamiento de la goma de opio obtenida de la amapola.

Sin embargo, también incursionó en el tráfico de fentanilo, el mortal opioide sintético que ha provocado una crisis de salud pública por cientos de miles de muertes por sobredosis en el país vecino del norte.

La organización de González Peñuelas es acusada de vender pastillas M-30, los comprimidos disfrazados de oxicodona.

Tiene varias acusaciones en el Distrito de Colorado y en el sur de California.

En febrero de 2018, fue acusado en Colorado con dos personas más de un cargo de fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a los Estados Unidos.

Además, le imputaron seis cargos de fabricación, posesión con intención de distribuir o distribución ilegal de heroína; y dos cargos de fabricación, posesión con intención de distribuir o distribución ilegal de cocaína, teniendo motivos razonables para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

El 12 de mayo de 2021, González Peñuelas fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por su presunta colaboración en el lavado de dinero a partir de sus ganancias ilícitas en el narcotráfico.

Las operaciones de la organización "González Peñuelas" se concentran en Sinaloa y Sonora, así como en varios puntos fronterizos en el noroeste de México. Presuntamente, cuenta con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

La célula funge como "brazo ejecutor" de rutas de tráfico de drogas para Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", y en su momento colaboró con Rafael Caro Quintero, actualmente preso en Nueva York.

Su organización se compone de sus hermanos Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, así como Efraín Mendivil Figueroa, Adelmo Núñez Molina, y Raúl y Juana Payán Meraz.

Con información de N+