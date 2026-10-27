Narcotráfico

Golpe al Cártel de Sinaloa en EUA: Detienen a 10 Integrantes de una Célula en Florida

Entre los detenidos figuran Daniel Pinales y Erick Manuel Gómez Tapia, alias ‘Canelo’

Policía de FloridaPolicía de Florida. Foto: Reuters | Archivo

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Desmantelan célula del Cártel de Sinaloa en Florida. Daniel Pinales y 'Canelo' entre los detenidos. Fianzas alcanzan 40 millones de dólares.

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