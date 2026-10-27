Golpe al Cártel de Sinaloa en EUA: Detienen a 10 Integrantes de una Célula en Florida

Autoridades de Florida, Estados Unidos de América (EUA), anunciaron la detención de 10 presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa, entre ellos, uno de los líderes, identificado como Daniel Pinales.

"Esta investigación ha desmantelado por completo una importante red de narcotráfico del Cártel de Sinaloa que inundaba las comunidades de Florida con miles de kilogramos de cocaína", informó James Uthmeier, fiscal general estatal, en un comunicado.

La supuesta célula del Cártel de Sinaloa transportaba la droga en camiones cada mes a través de El Paso, en Texas, hasta Tampa, en Florida, para su distribución, según un comunicado de la Fiscalía.

La red comenzó a desarticularse el pasado 11 de julio, tras la incautación de 60 kilogramos de cocaína y la captura de Daniel Pinales, considerado el principal distribuidor en la zona de Tampa.

Entre los 10 detenidos también figura Erick Manuel Gómez Tapia, alias Canelo, señalado como el número dos de la célula, arrestado con una fianza de 30 millones de dólares y a la espera de ser extraditado desde Texas.

En total, las fianzas impuestas rondan los 40 millones de dólares (más de 740 millones de pesos mexicanos).

Las personas arrestadas fueron acusadas de conspiración para cometer crimen organizado, mientras que Daniel Pinales y otros tres presuntos delincuentes afrontan cargos directos por ese delito, considerado grave de primer grado.

Además, Daniel Pinales enfrenta una sentencia de cadena perpetua por conspiración para traficar cocaína por un monto superior a 150 kilogramos.

Con información de EFE.

RMT