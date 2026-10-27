Gabinete de Seguridad Ampliará Presencia en Sinaloa, Anuncia García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció este martes que el Gabinete de Seguridad ampliará su presencia y supervisión en Sinaloa.

El secretario García Harfuch detalló que la medida responde a instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que esta semana realizará visitas de supervisión en Sinaloa junto con el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), y el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar).

Este martes, acudirá a Sinaloa el secretario de la Defensa Nacional; posteriormente, los titulares de la Semar y de la SSPC realizarán sus respectivas visitas.

“Esta distribución permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución”, explicó García Harfuch.

Agregó que "la agenda contempla supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal".

García Harfuch dijo que las visitas a Sinaloa "forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”.

El anuncio sobre la presencia del Gabinete de Seguridad en Sinaloa se dio luego de las dos riñas registradas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, acciones por las que murieron 12 personas, entre ellas un niño de dos años de edad, el 8 y 9 de octubre de 2026.

Por estos hechos, Enrique Mora García fue separado de su cargo como director del penal de El Castillo, confirmó Graciela Domínguez Nava, gobernadora de Sinaloa.

De acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2025, El Castillo contaba con observaciones por insuficiencia de custodios, actividades ilícitas y fallas en la prevención de incidentes violentos.

Con información de N+.

RMT