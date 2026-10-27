Seguridad

Gabinete de Seguridad Ampliará Presencia en Sinaloa, Anuncia García Harfuch

Las autoridades federales realizarán esta semana visitas de supervisión en la entidad

Omar García HarfuchOmar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Gabinete de Seguridad refuerza su presencia en Sinaloa tras los incidentes en el penal de El Castillo. Supervisarán despliegues y necesidades policiales. Conoce más sobre esta estrategia de seguridad.

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