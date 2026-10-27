Adulto Mayor Muere tras Ataque de Abejas en García, Nuevo León

Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de sufrir múltiples picaduras de abejas en la colonia Hacienda Renacimiento, en el municipio de García. Los hechos se registraron cuando el adulto mayor, de entre 70 y 80 años, habría sido atacado por un enjambre de abejas, lo que le provocó complicaciones que terminaron por ocasionarle la muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Verde, ubicadas en la colonia Sierra Real, donde personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento movilizó a distintas corporaciones de seguridad e investigación, luego de que trascendiera que el enjambre también habría atacado a varios vecinos del sector, generando preocupación entre los habitantes de la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de García, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

Según la información que trascendió, horas antes del fallecimiento ya se había alertado sobre una situación de riesgo relacionada con la presencia de abejas en el sector.

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Ante esta situación, se habría recomendado a los habitantes permanecer dentro de sus viviendas y mantener las ventanas cerradas mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para identificar el origen del peligro. Las autoridades realizaron las primeras investigaciones para recabar información sobre lo ocurrido y conocer las condiciones en las que se produjo el ataque que terminó con la vida del adulto mayor.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el número de personas que pudieron resultar afectadas por las picaduras.

El caso generó movilización durante la noche en el municipio de García, mientras se mantenían las recomendaciones preventivas para evitar que más habitantes se expusieran al enjambre de abejas.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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