Accidentes

Adulto Mayor Muere tras Ataque de Abejas en García, Nuevo León

El hombre fue trasladado a la Cruz Verde de la colonia Sierra Real, donde se confirmó su fallecimiento

Muere adulto mayor tras ataque de abejas en GarcíaMuere hombre por picaduras de abejas en García.Foto: Alejandro González

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Presuntamente, varios vecinos también fueron atacados, por lo que autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sector para atender la situación de riesgo

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+