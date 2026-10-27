Paro de Transportistas: Se Reportan Movilizaciones en Veracruz y Perote

La movilización de transportistas en la entidad veracruzana se prevé tenga una nueva jornada para este día, desde las 8 de la mañana, se comenzaron a concentrar unidades de carga en la avenida Ejército Mexicano en el tramo del distribuidor vial de Cabeza Olmeca.

Aunque sin afectar el tráfico vehicular, los transportistas señalan que se reunirán solo en este punto de la zona conurbada, y no en la zona de Puerto Seco en la zona norte como lo hicieron el día lunes. Señalan se ubicaron en este sector esperando instrucciones de sus dirigentes nacionales para decidir qué acciones se tomarán.

Aseguran que no pretenden afectar a los conductores en sus traslados, incluso ofrecieron disculpas por las acciones donde afectaron a la ciudadanía durante su movilización y protesta del lunes 26 de octubre.

Informaron que hoy se espera inicien los diálogos con las autoridades y en caso de no llegar a los acuerdos esperados. Esta protesta se mantendrá de forma indefinida en diferentes puntos de la república.

Además en la zona de la localidad Cruz Blanca perteneciente a Perote también se registraron movilizaciones de camiones de carga para seguir protestando por mejores condiciones de seguridad en carreteras, así como mejores vías de comunicaciones. Más tarde en este punto realizó el cierre total a la circulación vehicular.