Tráfico vehicular

Paro de Transportistas: Se Reportan Movilizaciones en Veracruz y Perote

Las unidades permanecen en puntos estratégicos, mientras sus integrantes esperan avances en las conversaciones y posibles acuerdos

Transportistas en Veracruz se movilizan nuevamente buscando acuerdos con autoridadesTransportistas en Veracruz se movilizan nuevamente buscando acuerdos con autoridades. Foto: N+

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Nueva jornada de protesta de transportistas en Veracruz. Unidades se concentran en puntos estratégicos mientras esperan acuerdos

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