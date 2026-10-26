Tráfico vehicular

Paro de Transportistas en Veracruz: Reportan Afectación Vial y Marchas Lentas

Conductores de carga pesada realizan concentraciones y caravanas en distintos puntos de la entidad, con afectaciones viales distintos puntos y tramos carreteros

Transportistas de carga pesada en Veracruz se movilizan por mayor seguridad y mejores carreterasTransportistas de carga pesada en Veracruz se movilizan por mayor seguridad y mejores carreteras. Foto: N+

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Transportistas en Veracruz se movilizan hoy exigiendo seguridad y mejores carreteras. Afectaciones en vías clave como Veracruz-Cardel y Xalapa-Banderilla

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