Paro de Transportistas en Veracruz: Reportan Afectación Vial y Marchas Lentas

Desde las primeras horas en diferentes regiones de a entidad veracruzana se comenzaron a registrar movilizaciones por parte de transportistas de carga pesada, esto derivado del paro nacional para exigir mayor seguridad y mejores carreteras.

En la zona de conurbada Veracruz-Boca del Río, la concentración se realizó en dos diferentes puntos de la ciudad, en la zona norte en el kilometro 13.5 se concentraron los conductores para enfilarse hacia la salida de la carretera Veracruz-Cardel.

En este punto se mantuvieron estacionados en batería, realizando un bloqueo parcial a la vía de comunicación. En punto de las 10 horas un total aproximado de 80 vehículos, se movilizaron en una caravana por esta vía de comunicación con rumbo a la caseta de La Antigua, para retornar al punto de partida en el carril norte a sur.

En la ciudad de Xalapa, desde aproximadamente las 8 de la mañana se trasladaron unidades de transporte de carga pesada al bulevar Xalapa-Banderilla, donde por espacio de algunos minutos mientas se acomodaban las unidades bloquearon totalmente el tráfico en ambos carriles de este bulevar, que son prácticamente el acceso y salida de la ciudad capital. Después abrieron el tráfico vehicular pero con reducción de carriles.

En la zona centro del estado la concentración inició en Rancho Trejo perteneciente a Amatlán, punto desde el cual partieron en una marcha lenta por la autopista Veracruz-México, con destino hacia San Cristóbal, causando afectación a la circulación en dicho tramo carretero.

En el sur de la entidad los transportistas, se congregaron en Coatzacoalcos para sumarse al paro nacional, se ubicaron en la carretera estatal Coatzacoalcos-Minatitlán, sin obstruir ninguna vialidad.

Señalan que la zona sur de Veracruz es una de las más inseguras en el estado. Por lo que solicitan la intervención inmediata de las autoridades.