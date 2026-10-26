Pepenador Provoca Incendio de Casa en Matamoros, Coahuila

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Hacienda de San Miguel, en el municipio de Matamoros, Coahuila, luego de que un pepenador presuntamente provocara un incendio en una vivienda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas, mientras una columna de humo salía del inmueble, generando alarma entre los habitantes del sector.

De acuerdo con la información recabada, no sería la primera ocasión en que esta persona presuntamenteprovoca un incidente de este tipo, situación que ha generado preocupación entre los vecinos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. El presunto responsable fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y trasladado para determinar su situación legal.