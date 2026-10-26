Seguridad

Pepenador Provoca Incendio de Casa en Matamoros, Coahuila

El presunto responsable fue asegurado por elementos de la Policía Municipal

Pepenador Provoca Incendio de Casa en Matamoros, CoahuilaElementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y sofocaron las llamas. Foto: N+

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