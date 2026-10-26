Sociedad

Segob Señala que Transportistas No Apoyan Paro de la Canacar y Llama al Diálogo

La reunión entre autoridades federales y representantes del autotransporte se realizó en medio del paro nacional

Segob Señala que Transportistas No Apoyan Paro de la Canacar y Llama al DiálogoSegob Señala que Transportistas No Apoyan Paro de la Canacar y Llama al Diálogo. Foto: Segob

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Paro Nacional de Transportistas: Segob y Hacienda se reúnen con CANACAR para discutir cambios en deducciones fiscales.

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