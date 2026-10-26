Asesinan a Balazos a Carlos ’N’ Alias ‘El Muletas’ en Ataque Armado en Veracruz

Un hombre fue asesinado a balazos en el callejón Colosio, sobre el tramo carretero que conecta el municipio de Filomeno Mata con el de Jopala, del estado puebla, luego de un ataque armado perpetrado por sujetos desconocidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron a las inmediaciones del domicilio de la víctima y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido.

El fallecido fue identificado como Carlos ’N’ de 33 años, conocido como “El Muletas”. Se dio a conocer que en el lugar fueron localizados más de doce casquillos percutidos, mientras elementos de seguridad confirmaron el deceso.

Personal de la fiscalía regional, con sede en Papantla, y peritos forenses realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio y dar con los responsables.