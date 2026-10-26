Seguridad

Asesinan a Balazos a Carlos ’N’ Alias ‘El Muletas’ en Ataque Armado en Veracruz

Los peritos recolectaron indicios en la escena y comenzaron las diligencias para esclarecer los hechos y localizar a quienes perpetraron la agresión

Hombres armados asesinan a Carlos 'N' en zona limítrofe entre Veracruz y PueblaHombres armados asesinan a Carlos 'N' en zona limítrofe entre Veracruz y Puebla. Foto: Bernabé Vallejo Olvera

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En Veracruz, Carlos 'N' muere tras ataque armado en Filomeno Mata. Peritos buscan esclarecer el crimen y encontrar a los agresores

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