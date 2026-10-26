Desmantelan Laboratorio Clandestino en Los Brasiles, Sinaloa: Suman 2 Mil 700 Inhabilitados

El Gabinete de Seguridad dio un golpe al crimen organizado, tras la localización y desmantelamiento de un laboratorio clandestino ubicado en el poblado de Los Brasiles, en el municipio de Culiacán, el cual era utilizado para la elaboración de metanfetamina.

En un comunicado, las autoridades informaron que en el lugar se aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y equipo utilizado para su producción, que fue inhabilitado para evitar su reutilización.

Incineración de Laboratorio Clandestino en Sinaloa. Foto: SSPC

Elementos de la Secretaría de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República informaron que el material y las sustancias fueron incinerados en el lugar para evitar su reutilización.

Incineración de Laboratorio Clandestino en Sinaloa. Foto: SSPC

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la afectación económica de este desmantelamiento, así como el aseguramiento de las drogas ilícitas, ascendió a 8.8 millones de pesos.

Asimismo, se reportó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina.

TLS