Seguridad

Desmantelan Laboratorio Clandestino en Los Brasiles, Sinaloa: Suman 2 Mil 700 Inhabilitados

En el lugar aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y equipo utilizado

Narcolaboratorio clandestino en SinaloaDesmantelan Narcolaboratorio clandestino en Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

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