FGR Aclara que No Hubo Incineración Masiva en el Rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió las afirmaciones difundidas en un video que circula en redes sociales, donde un presunto integrante de la delincuencia organizada asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el avance oficial de las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, las labores periciales en el sitio registran actualmente un avance del 92%, sin que hasta el momento los peritajes respalden dicha versión.

Asimismo, la FGR informó que, como resultado de las indagatorias sobre las actividades desarrolladas en dicho centro de adiestramiento clandestino, se ha logrado llevar a proceso a 15 personas presuntamente vinculadas con estos hechos.

Las investigaciones continúan su curso mediante el análisis de dispositivos móviles y registros telefónicos obtenidos bajo control judicial, así como a través del recabo de testimonios de víctimas. La institución señaló que continuará informando sobre el caso en la medida en que el debido proceso lo permita.

Un video difundido recientemente en redes sociales mostró el testimonio de un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la grabación, el sujeto con el rostro cubierto afirma haber participado en la desaparición e incineración masiva de 'cientos de cuerpos' que, según sus palabras, continúan enterrados en los alrededores del Rancho Izaguirre, en Jalisco.