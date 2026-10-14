Seguridad

FGR Aclara que No Hubo Incineración Masiva en el Rancho Izaguirre

Las investigaciones sobre las actividades en el centro de adiestramiento clandestino continúan

FGR Aclara que No Hubo Incineración Masiva en el Rancho IzaguirreFiscalía Aclara que No Hubo Incineración Masiva en el Rancho Izaguirre. Foto: Cuartoscuro

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FGR desmiente incineración masiva en Rancho Izaguirre, Jalisco. Investigaciones avanzan al 92% sin pruebas de tal acto. 15 personas ya procesadas.

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