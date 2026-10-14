Desaparecen Pescador y Menor de 12 Años en el Mar de Cortés Tras Tormenta Rachel en BC

Un pescador de 40 años y un menor de 12 años son buscados en el Mar de Cortés, luego de que la embarcación de pesca deportiva en la que viajaban desapareciera cerca de San Felipe, Baja California, en medio de las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel.

De acuerdo con un llamado de ayuda difundido por familiares, Oscar Ulloa y su sobrino salieron alrededor del mediodía del sábado 10 de octubre desde Campo La Poma, al sur de San Felipe, con rumbo a la zona de Bahía de San Luis Gonzaga.

Desde entonces, no se ha tenido comunicación con ambos y, hasta el momento, no han sido localizados. Sus familiares indicaron que las labores de búsqueda y rescate están en marcha.

El caso cuenta con el número de reporte 85003/2026. La familia pidió apoyo a la comunidad de Baja California, especialmente a pescadores, propietarios de embarcaciones y residentes de San Felipe y Bahía de San Luis Gonzaga, así como a quienes hayan navegado por la zona, para que reporten cualquier información que pueda contribuir a su localización.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las características de la embarcación ni sobre las circunstancias precisas de su desaparición.

Información David Mena

APG