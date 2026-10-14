Desaparecidos

Desaparecen Pescador y Menor de 12 Años en el Mar de Cortés Tras Tormenta Rachel en BC

Oscar Ulloa, de 40 años, y su sobrino fueron vistos por última vez el 10 de octubre, cuando salieron de Campo La Poma rumbo a Bahía de San Luis Gonzaga

Desaparecen Pescador y Menor de 12 Años en el Mar de Cortés Tras Tormenta Rachel en BCDesaparecen Pescador y Menor de 12 Años en el Mar de Cortés Tras Tormenta Rachel en BC | Foto: Facebook @AlistairBarradell

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