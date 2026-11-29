En México todos aquellas personas que tengan más de un año trabajando para un patrón o empresa, tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Si es tu caso, en N+ te aclaramos si tus vacaciones se renuevan a final de año o cuándo.

De cara a fin de año y el inicio de las vacaciones de invierno, surgen dudas respecto a este derecho, por lo que en N+ ya te adelantamos cómo queda la tabla de vacaciones por ley en 2026, así como quiénes pueden pedir 22, 26 y 30 días para disfrutar de este merecido descanso.

El artículo 76 de la LFT es el encargado de regular todos los detalles sobre vacaciones de los trabajadores, incluso los relacionados a su duración y remuneración.

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¿A fin de año o cada aniversario laboral, cuándo se renuevan mis vacaciones?

Tras la Reforma de las Vacaciones Dignas, que entró en vigor en 2023, los trabajadores en México tienen derecho a un total de 12 días de vacaciones continuas pagadas por el primer año laboral.

El artículo 78 establece que la personas podrá distribuir estos días de la forma que mejor le convenga. Y la buena noticia es que se incrementarán en dos días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios.

Lo que significa que, cada aniversario laboral se renovará el periodo anual de vacaciones por Ley. Por ejemplo, si tu primer día de trabajo fue el 29 de noviembre ese día será tu aniversario laboral.

Vale la pena la aclaración toda vez que se podría pensar que este derecho se renueva cada enero con el cambio de año.

¿Las vacaciones caducan? Cuánto tiempo tienes para pedirlas

Según la antigüedad que tengas en la empresa será el número de días que tengas para disfrutar de tus vacaciones, pero ojo, porque las vacaciones no son acumulables, es decir que las debes disfrutar dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que te fueron otorgadas.

En caso de que no las tomes en ese periodo de tiempo, tienes un año completo (12 meses) para exigir tus vacaciones, de lo contrario prescriben.

Por lo que dicho periodo de descanso no te puede ser negado, de ser el caso puedes acercarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Aunque no existe una regla sobre el tiempo de anticipación con el que debes solicitar las vacaciones en tu trabajo, éste dependerá de las políticas, calendario, contrato de trabajo y/o reglamento de la empresa para la cual prestas tus servicios.

Al igual que el aguinaldo, se trata de un derecho irrenunciable lo que significa que no pueden compensarse por ningún tipo de remuneración ni en especie ni en dinero, por lo cual deben ser disfrutadas.