Tres personas resultaron intoxicadas mientras realizaban labores de limpieza en un inmueble ubicado en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, luego de mezclar diversas sustancias químicas de uso doméstico.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Monrovia y Avenida Pirineos, donde los afectados comenzaron a presentar malestares tras la combinación de productos empleados para la limpieza del lugar.

Tras el reporte de emergencia, una ambulancia acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria y valorar el estado de salud de las tres personas. Los paramédicos realizaron una primera revisión y determinaron que los afectados se encontraban estables.

Sin embargo, debido a la exposición a vapores potencialmente tóxicos, los tres requerirán una evaluación médica adicional con el fin de descartar complicaciones.

No se reportaron evacuaciones ni personas lesionadas de gravedad derivadas de este incidente.

Especialistas en salud y protección civil advierten que combinar productos de limpieza domésticos puede representar un grave riesgo para la salud.

Una de las mezclas más peligrosas es la de cloro con amoniaco o con sustancias ácidas, ya que puede liberar gases tóxicos capaces de irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias.

La exposición prolongada puede provocar tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareos y, en casos severos, lesiones pulmonares. Por ello, las autoridades recomiendan leer las etiquetas, ventilar los espacios y evitar combinar productos químicos sin conocer sus posibles reacciones.

TLS