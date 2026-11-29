En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se informó que elementos de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto señalado por presunta agresión en el fraccionamiento Villas de San Martín.

La detención del presunto ocurrió tras una llamada realizada al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, en la que se reportaba sobre una persona que presuntamente se encontraba alterando el orden público.

El sujeto detenido fue identificado como José Luis 'N', quien fue puesto a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, junto con los indicios asegurados, para las investigaciones y diligencias legales correspondientes.

Cabe señalar que también ha sido señalado por su presunta participación en robos a establecimientos comerciales, por lo que las autoridades hacen un llamado a que se presente la denuncia correspondiente ante las dependencias competentes.