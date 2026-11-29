La Operación Restitución, impulsada por autoridades federales, estatales y municipales para combatir el despojo de propiedades en el Estado de México, ha permitido la devolución de mil 954 inmuebles a sus legítimos propietarios desde su puesta en marcha en abril pasado, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con un comunicado, el operativo ha derivado en el aseguramiento de 3 mil 120 inmuebles presuntamente vinculados con delitos contra la propiedad y despojo en 92 municipios mexiquenses.

Las acciones se han realizado de manera coordinada por la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y corporaciones policiales locales.

Tan solo entre el 21 y el 28 de noviembre, las autoridades llevaron a cabo operativos en 13 municipios de la entidad, donde fueron aseguradas 51 propiedades relacionadas con investigaciones por posibles actos de despojo.

La Fiscalía señaló que la estrategia forma parte de la denominada “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, diseñada para recuperar inmuebles ocupados de manera irregular y garantizar que sean entregados a quienes acrediten legalmente su posesión o propiedad.

Como parte de estas acciones, fue creada la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles. A través de esta instancia, las personas afectadas pueden presentar documentación y participar en procedimientos ministeriales destinados a resolver la situación jurídica de sus bienes.

Según la dependencia, una parte importante de las denuncias atendidas corresponde a hechos ocurridos durante 2024 y años anteriores, lo que ha permitido abrir investigaciones y ejecutar medidas para la recuperación de propiedades.

La FGJEM exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con el delito de despojo.

TLS