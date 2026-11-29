Frente Frío 9 Llegará a Tamaulipas con Evento Norte y Rachas de Hasta 65 km/h
Según el aviso de Protección Civil de Tamaulipas, el paso del sistema frontal favorecerá un amanecer de ambiente moderadamente frío
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El Frente Frío número 9 ingresará a Tamaulipas durante este domingo 29 de noviembre y provocará un descenso en las temperaturas a partir del lunes, además de un evento Norte con fuertes rachas de viento, de acuerdo con los pronósticos de Protección Civil estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Según el aviso de Protección Civil de Tamaulipas, el paso del sistema frontal favorecerá un amanecer de ambiente moderadamente frío a frío durante el inicio de semana, mientras que por la tarde se esperan condiciones más templadas, con temperaturas máximas de entre 22 y 26 grados centígrados.
La dependencia también advirtió sobre la presencia de un evento Norte, con ráfagas de viento de entre 45 y 65 kilómetros por hora. Asimismo, señaló que no se contempla probabilidad de lluvias asociadas a este fenómeno.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, informó que el Frente Frío número 9 ingresó por la frontera norte del país y continuará su desplazamiento hacia el noreste y oriente de México.
En su pronóstico meteorológico, el organismo federal prevé para Tamaulipas vientos de componente norte de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 60 a 80 kilómetros por hora durante este domingo.
Para el lunes 30 de noviembre, las condiciones de viento disminuirán, aunque todavía se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la entidad.